Coupe Arabe | Le match contre Oman, décisif pour la qualification en quart de finale (Sektioui)

Le match qui opposera vendredi (15h30 GMT+1) la sélection marocaine A’ de football à son homologue omanaise, pour le compte de la 2è journée du groupe B, sera décisif pour la qualification aux quarts de finale de la Coupe arabe qui se tient au Qatar, a indiqué, jeudi, l’entraineur de l’équipe nationale, Tarik Sektioui.

« Le match face au Sultanat d’Oman ne sera pas facile, d’autant plus que l’équipe omanaise sera dos au mur et cherchera la victoire pour conserver ses chances de qualification au prochain tour », a indiqué Sektioui en conférence de presse d’avant match.

« Ce ne sera pas un match ordinaire. C’est une dernière chance pour nous aussi. Seule la victoire nous permettra de se hisser en quart afin de jouer, sans pression, le dernier match de la phase de poule face à l’Arabie Saoudite », a insisté Sektioui.

Commentant l’état de santé des joueurs nationaux, le coach national a affirmé que l’état mental, la discipline tactique et les efforts des joueurs sont à même de surmonter tous les obstacles, soulignant, dans ce sens, que les matches se jouent sur le terrain et sont gagnés grâce aux efforts fournis.

De son côté, le joueur de l’équipe nationale, Anas Bach a indiqué que les joueurs nationaux sont prêts physiquement et mentalement afin d’affronter le Sultanat d’Oman et remporter les trois points de la victoire.

Selon Bach, l’objectif de l’équipe nationale est d’aller le plus loin possible dans la compétition, voire remporter le titre.

Pour sa part, l’entraineur de l’équipe d’Oman, le portugais Carlos Queiroz, s’est attardé sur la force de l’équipe du Maroc, qui dispose de bons joueurs qui jouent au plus haut niveau, ajoutant que la sélection omanaise tentera d’exploiter ses points de force afin de sortir vainqueur de ce duel.

« L’équipe d’Oman ne ménagera aucun effort en vue de remporter ce match et garder intactes ses chances de qualification aux quarts de finale », a-t-il dit, notant que cette rencontre permettra aux joueurs omanais de montrer leur talent et confirmer l’essor du ballon rond omanais.

Le match Maroc/Oman sera officié par l’arbitre paraguayen Juan Gabriel Benitez.

Lors de la première journée, le Maroc avait battu les Comores (3-1), tandis que l’Arabie Saoudite avait pris le meilleur sur Oman (2-1).

