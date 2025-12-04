Madrid | Le président du CESE et son homologue espagnol posent les bases d’une coopération renforcée

Le président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), Abdelkader Amara, et son homologue espagnol, Antón Costas Comesaña, ont signé, jeudi à Madrid, un accord-cadre assorti d’un plan d’action biannuel, posant les bases d’une coopération structurée et durable entre les deux institutions.

Conclu dans le cadre de la visite effectuée par M. Amara au Conseil économique et social d’Espagne les 3 et 4 décembre, cet accord définit les axes de collaboration autour de thématiques prioritaires pour les deux pays, notamment la transition énergétique, la gestion de l’eau, l’employabilité des jeunes, la migration, le logement, la gouvernance des territoires, ainsi que le rôle de ces institutions dans la facilitation du dialogue social.

A cette occasion, M. Amara s’est entretenu avec M. Costas Comesaña sur les perspectives d’approfondissement des relations bilatérales et la nécessité d’un dialogue structuré pour renforcer l’échange d’expertise et accompagner les projets d’intégration au sein de l’espace euro-méditerranéen.

Dans son intervention devant le comité de programmation de l’action extérieure du CES d’Espagne, le président du CESE a mis en avant la contribution majeure des Conseils économiques et sociaux à la production d’avis permettant d’éclairer l’action publique et de soutenir la coopération régionale.

Il a, à cette occasion, présenté l’expérience marocaine en matière de gouvernance de l’eau, soulignant la pertinence des recommandations formulées par le CESE du Maroc.

Les deux présidents ont salué les convergences de vues entre Rabat et Madrid et se sont félicités de la dynamique enclenchée pour hisser leur partenariat à un niveau répondant aux enjeux communs, tout en réaffirmant leur volonté commune de contribuer à l’édification d’un espace méditerranéen uni, connecté, prospère, résilient et sécurisé.

M. Amara a signé le livre d’or du CES d’Espagne, mettant en exergue la solidité des relations institutionnelles entre les deux Conseils et l’importance de l’accord-cadre pour renforcer le rapprochement entre les citoyens des deux rives de la Méditerranée sur les plans économique, social, environnemental et culturel.

LR/MAP