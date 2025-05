Renouvellement du partenariat entre l’Association des Régions du Maroc et Régions de France

Partager Facebook

L’Association des Régions du Maroc et Régions de France ont signé, mardi à Paris, un accord de renouvellement de leur cadre de partenariat.

L’accord a été signé par la présidente de l’Association des Régions du Maroc et de la région Guelmim-Oued Noun, Mbarka Bouaida et la présidente de Régions de France et de l’Occitanie, Carole Delga.

Il a été signé en marge de la Conférence interrégionale franco-marocaine coprésidée par Mmes Bouaida et Delga en présence de plusieurs présidents de régions français et marocains, dont Samir Goudar, président de la région de Marrakech-Safi et Abdelouahed El Ansari, président de la région de Fès-Meknès.

Ont également assisté à cette réunion le Directeur Général de l’Agence française de développement (AFD), Rémy Rioux et des représentants de l’ambassade du Maroc à Paris.

Selon un communiqué de l’Association des Régions du Maroc, Régions de France et la région Occitanie, les échanges ont permis de faire le bilan du programme de formation « Régions 2021 » et d’en tirer les enseignements.

Ce programme, explique la même source, est le fruit d’un partenariat exemplaire entre l’Association des Régions du Maroc, Régions de France et la Région Occitanie. Il a bénéficié de l’appui institutionnel de la Direction Générale des Collectivités Territoriales du Maroc et du soutien financier de l’Agence Française de Développement.

Selon le communiqué, les indicateurs de la réussite de ce projet parlent d’eux -mêmes : plus de 250 participants (élus et élues, cadres), des thématiques stratégiques abordées, des séminaires au Maroc et en France sur des compétences et enjeux pour les Régions (notamment la planification régionale, les ressources humaines et les relations internationales), ainsi que près de 100 réunions techniques et de coordination du projet.

Le programme a ainsi donné naissance à une dynamique collective forte entre les équipes marocaines et françaises, concrétisée par un travail à tous les niveaux : élus et élues, experts, techniciens, responsables de projets… Tous mobilisés autour d’un objectif partagé : le développement territorial, note la même source.

Les parties, ajoute-t-on, se sont félicitées du succès de ce partenariat et évoqué les perspectives futures.

En marge de cette conférence interrégionale, la délégation de présidents de régions marocaines a été conviée par la Région Ile de France à effectuer plusieurs visites d’infrastructures relatives à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et aux grands événements sportifs.

LR/MAP