Rabat | Coup d’envoi de la 8è édition du “Morocco Today Forum”

La 8ème édition du “Morocco Today Forum” (MTF) s’est ouverte vendredi à Rabat, avec la participation d’une pléiade de personnalités nationales et internationales dont des décideurs, des chercheurs et des acteurs issus des sphères sportive, économique, digitale et médiatique.

Organisé par le Groupe Le Matin, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce rendez-vous d’envergure internationale s’inscrit dans un contexte exceptionnel, à savoir la préparation du Royaume à la co-organisation de la Coupe du Monde FIFA 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal.

Initié sous le thème “Vision d’un Roi – Maroc 2030 : Consolider les bases d’une grande Nation”, le MTF 2025 promet de créer des passerelles entre décideurs, chercheurs, entrepreneurs et citoyens autour des défis inhérents au Mondial 2030 qui, bien plus qu’un événement sportif, est appelé à jouer un rôle d’accélérateur du développement à l’échelle nationale.

Cette édition se propose ainsi de jeter la lumière sur les enjeux et les opportunités à même de faire du Mondial un levier durable de transformation nationale à fort impact humain, économique, social, culturel et technologique, conformément à la vision Royale clairvoyante.

Axés sur trois panels, les débats aborderont les transformations à engager pour faire du Maroc une société civique et compétente, où l’humain est au cœur du projet ; une économie performante sur la durée, inclusive et créatrice d’emplois, portée par l’héritage du Mondial ; et une “Digital Nation” souveraine et innovante, prête à relever les défis de la connectivité, de la dématérialisation, de l’Intelligence artificielle (IA) et de la cybersécurité.

La cérémonie de clôture de cet événement sera marquée par l’adoption d’une Déclaration finale retraçant les recommandations qui serviront de feuille de route aux décideurs et aux acteurs pour faire de ce rendez-vous planétaire un véritable catalyseur de changement et de développement.

LR/MAP