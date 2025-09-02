Rabat | Ahmed Akhchichine reçoit la présidente de la commission des affaires économiques du Sénat français

Partager Facebook

Le vice-président de la Chambre des conseillers, Ahmed Akhchichine, a eu, mardi à Rabat, des entretiens avec la présidente de la commission des affaires économiques du Sénat français, Dominique Estrosi-Sassone, actuellement en visite de travail au Royaume à la tête d’une délégation parlementaire de haut niveau, composée de membres de la commission.

Dans un communiqué, la Chambre des conseillers indique que cette rencontre, qui vise à renforcer la coopération parlementaire et économique entre les deux pays amis, a constitué une opportunité pour passer en revue les dernières évolutions de la coopération bilatérale dans les différents secteurs d’intérêt commun, y compris la coopération économique et industrielle, notamment dans les domaines d’industrie automobile, aéronautique, énergétique et de textile.

Lors de cette rencontre, qui s’inscrit dans la dynamique continue qui anime les relations entre le Royaume du Maroc et la République française, l’accent a été mis sur l’importance du renforcement des échanges commerciaux et du soutien aux partenariats entre les acteurs économiques des deux pays, précise la même source.

A cette occasion, le vice-président de la Chambre a réaffirmé l’ambition commune de consolider les relations de coopération entre les deux pays, sur la base de l’intérêt général et au service des aspirations des deux Chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président français Emmanuel Macron, et attentes des deux peuples amis, pour un rapprochement plus accru et une coopération fructueuse.

M. Akhchichine a également mis en avant l’importance de poursuivre le renforcement de la coopération parlementaire entre les deux institutions législatives, à travers l’intensification des échanges d’expertises et d’expériences sur les questions économiques et sociales, à même d’accompagner les mutations mondiales et de relever les défis communs.

Il a souligné, à cet égard, l’importance du dialogue périodique entre la Chambre des conseillers et le Sénat français, considéré comme un levier essentiel pour appuyer le rapprochement entre les deux pays et servir les intérêts supérieurs des deux peuples amis.

Pour sa part, Mme Estrosi-Sassone a exprimé sa fierté des relations privilégiées unissant le Maroc et la France, affirmant que cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté partagée de renforcer la coopération parlementaire et de consolider les canaux de coordination et de concertation entre les deux institutions.

Elle a, dans ce sens, mis en exergue la place stratégique qu’occupe le Royaume du Maroc en tant que partenaire fiable aux niveaux régional et international, saluant son rôle pionnier dans les domaines des énergies renouvelables, de l’industrie et de l’investissement.

La rencontre a constitué une occasion de réaffirmer la volonté commune de la Chambre des conseillers et du Sénat français de poursuivre la coordination et d’approfondir davantage le dialogue parlementaire, dans l’objectif de consolider le processus de partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et la République française, d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération fructueuse et constructive au service des aspirations des deux chefs d’État et des deux peuples amis, relève le communiqué.

LR/MAP