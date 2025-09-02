AFIS 2025 | L’industrie financière africaine se réunit les 3 et 4 novembre à Casablanca

Le Sommet africain de la Finance (Africa Financial Summit – AFIS), dont la 5ème édition se tiendra les 3 et 4 novembre 2025, s’impose comme une plateforme stratégique pour surmonter la fragmentation du secteur financier africain, a affirmé, mardi à Casablanca, le Secrétaire général de ce sommet, Olivier Noël.

Intervenant lors de la conférence de presse de lancement de l’AFIS 2025, M. Noël, qui représentait M. Amir Ben Yahmed, président du groupe Jeune Afrique Media et directeur général de l’AFIS, a indiqué que dans une logique d’intégration des marchés financiers africains, ce sommet se veut une plateforme annuelle où les décideurs du secteur privé et les régulateurs peuvent se rencontrer dans un format relativement souple.

Initié en 2021 par le groupe Jeune Afrique Media et International Finance Corporation (IFC – Société financière internationale), l’AFIS a déjà prouvé son efficacité avec l’édition 2024 qui a réuni 1.200 participants de très haut niveau, s’est félicité M. Noël, mettant en avant l’importance des thématiques macro-économiques dans le contexte actuel qui est marqué par des chocs tarifaires et macro-économiques majeurs.

Il a aussi insisté sur la nécessité de développer une souveraineté financière africaine à travers la mobilisation de l’épargne locale, des fonds de pension et des marchés de capitaux via des plateformes régionales et intercontinentales plutôt que nationales.

Pour sa part, David Tinel, représentant régional de IFC pour le Maghreb, a mis en avant le rôle stratégique du Maroc dans le développement de l’industrie financière africaine.

Il a, en outre, fait savoir que IFC considère le Maroc comme une plateforme privilégiée pour discuter des enjeux de financement des chaînes de valeur et de transformation des systèmes financiers continentaux.

Le choix de Casablanca pour accueillir l’AFIS 2025 témoigne de la reconnaissance internationale du positionnement du Royaume dans l’écosystème financier africain, a relevé M. Tinel.

De son côté, le directeur général de la Bourse de Casablanca, Tarik Senhaji, a souligné l’ambition portée par l’AFIS, qui se tiendra pour la deuxième année consécutive dans la capitale économique, mettant en lumière la mobilisation institutionnelle qui illustre l’engagement du Royaume en faveur du développement du secteur financier africain.

L’objectif affiché est de renforcer le rôle du Maroc en tant que plateforme financière pour le continent, a-t-il poursuivi.

Pour M. Senhaji, cette ambition s’inscrit dans la volonté de faire de Casablanca une véritable plateforme d’échange par rapport aux grandes thématiques et débats qui animent la scène financière africaine.

Cette conférence a été aussi marquée par les interventions de Mohammed Tarik Bchir, directeur par intérim de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE), de Mehdi Tazi, vice-président général de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et CEO de Cover Edge, ainsi que de la directrice générale d’Atlantic Re, Ouafae Mriouah.

Placé sous le thème “Notre capital, notre puissance : libérons la souveraineté financière de l’Afrique”, l’AFIS 2025 réunira les principaux décideurs du secteur financier africain pour deux jours de conférences, de débats et de rencontres de haut niveau afin d’élaborer des solutions concrètes face aux défis du secteur et de construire une industrie financière panafricaine plus inclusive et plus solide.

LR/MAP