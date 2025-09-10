Rabat accueille le 1er Sommet des Infrastructures Intelligentes en Afrique du Nord

Partager Facebook

Les travaux de la première édition “du Sommet sur les infrastructures intelligentes en Afrique du Nord” se sont ouverts, mercredi à Rabat, avec pour objectif de soutenir les efforts de développement des infrastructures dans la région.

Organisé à l’initiative de Verve Management, une plateforme internationale d’échange et de réflexion, cet événement rassemble des leaders d’opinion, des experts et des décideurs en vue d’explorer les perspectives de développement dans le domaine d’infrastructures intelligentes dans la région, notamment au Maroc.

Placé sous le thème “Construire les fondations d’un avenir durable”, ce conclave de deux jours entend présenter les progrès réalisés par le Royaume dans les domaines de l’immobilier, des infrastructures sportives, des aéroports, des transports et de l’hôtellerie, tout en examinant des stratégies innovantes en perspective des prochaines échéances.

Intervenant à cette occasion, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a relevé que le choix de la thématique retenue pour cette rencontre s’inscrit au cœur des priorités stratégiques du Royaume, précisant que le développement des infrastructures constitue un pilier fondamental des grandes transformations que connaît le Maroc en prévision des prochaines échéances sportives, et un levier pour faire face aux défis croissants liés aux changements climatiques.

A cet égard, le Maroc adopte des approches flexibles et durables dans la planification et la réalisation des projets d’infrastructures afin de faire face aux effets des perturbations climatiques que subit le pays, et qui se traduisent par des périodes de sécheresse et une irrégularité des précipitations, a fait observer le ministre.

Ces changements rapides, a-t-il poursuivi, exigent la mise en place d’infrastructures durables et flexibles, capables de s’adapter aux crises, de soutenir la croissance économique et de garantir l’équité territoriale et sociale.

Dans cette perspective, le ministère de l’Équipement et de l’Eau œuvre, en étroite coordination avec les différents partenaires et institutions concernés, à l’élaboration de solutions techniques et intelligentes qui intègrent la dimension environnementale au cœur du processus de planification et de mise en œuvre, a relevé M. Baraka, ajoutant que ces solutions intelligentes visent, entre autres, à réduire l’empreinte carbone et à s’adapter aux changements climatiques, à même de garantir une infrastructure plus résiliente, sûre et durable.

De son côté, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a souligné que son ministère accorde une attention particulière à l’innovation et à la recherche scientifique, en tant que vecteurs essentiels pour le développement du secteur et le renforcement de sa compétitivité.

Dans ce domaine, le ministère s’emploie à consolider les partenariats avec les universités et les centres de recherche afin de mettre au point des solutions technologiques modernes dans les domaines des transports et de la logistique, en phase avec la transition numérique que connaît le Maroc, a-t-il fait savoir dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère, Zine El Abidine Britel.

Cette orientation, a-t-il ajouté, s’est traduite par la conclusion d’accords de coopération avec la Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI), dans l’objectif de développer des systèmes avancés de gestion du transport multimodal grâce à l’IA et d’améliorer les performances en matière de contrôle de la sécurité et de la sûreté des transports.

Ces projets ne se limitent pas à la dimension technique, mais ouvrent la voie aux chercheurs, aux étudiants et aux ingénieurs pour renforcer leurs capacités pratiques et relier la formation académique aux besoins réels du secteur, a-t-il fait remarquer.

Ce sommet, qui réunit plus de 120 intervenants et 800 délégués venus explorer les progrès du Maroc, s’articule autour de quatre flux thématiques, à savoir, Hospitalité, Stades et infrastructures sportives, Aéroports et transports, ainsi que Développement immobilier.

LR/MAP