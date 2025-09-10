Genève | Le Maroc à la tête du Comité des participants du GSTP pour 2025-2026

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’ambassadeur et Représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, M. Omar Zniber, vient d’être désigné président du Comité des participants au Système Global de Préférences commerciales entre pays en développement (GSTP) pour la période 2025-2026.

Cette désignation marque une nouvelle reconnaissance de la crédibilité du Royaume sur la scène multilatérale, de son leadership affirmé au niveau régional et de son engagement constant, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la coopération Sud-Sud et de la promotion d’un système commercial international plus équitable et inclusif.

Entré en vigueur le 19 avril 1989 et regroupant actuellement 42 membres, dont le Maroc, l’Argentine, le Brésil, l’Égypte, l’Inde, l’Indonésie, le Pakistan, la Malaisie et la Thaïlande, le GSTP constitue le seul accord interrégional juridiquement fondé sur la Clause d’habilitation de l’OMC et administré par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Il vise à promouvoir un commerce Sud-Sud basé sur des concessions tarifaires, la coopération sectorielle et la facilitation des échanges.

Dans sa lettre d’invitation à la candidature marocaine, la Secrétaire générale de la CNUCED, Mme Rebeca Grynspan, a salué “l’engagement indéfectible du Maroc en faveur du multilatéralisme et son leadership dans la promotion de la coopération Sud-Sud”.

Elle a également salué l’engagement du Maroc envers le GSTP, soulignant son rôle dans le renforcement de la solidarité et de la coopération entre les pays en développement, reflété notamment par sa présidence du Comité des participants au GSTP de 1997 à 2002, ainsi que par son rôle continu en tant que dépositaire de l’Accord.

En tant que président du Comité des participants, le Maroc sera chargé de convoquer et de présider les réunions du Comité, en facilitant le dialogue entre les membres et en impulsant une nouvelle dynamique au sein de ce mécanisme.

Ce mandat intervient dans un contexte international complexe, marqué par des tensions commerciales et des défis économiques majeurs pour les pays en développement. La relance du GSTP sous présidence marocaine vise ainsi à renforcer la résilience collective des pays du Sud et à tirer parti du potentiel de leurs échanges mutuels.

Dans cette perspective, le Maroc présidera la 33ème session du Comité des participants du GSTP le 25 septembre 2025 à Genève, avant d’accueillir un évènement ministériel de haut niveau, prévu le 22 octobre 2025, en marge de la 16ème Conférence de la CNUCED (CNUCED 16), qui se tiendra du 20 au 23 octobre 2025 dans la même ville.

A travers cette nomination, le Royaume confirme son rôle croissant dans les chaînes de valeur mondiales et sa volonté affirmée de participer activement à la construction d’un système commercial international plus juste et durable.

LR/MAP