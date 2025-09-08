Qualif. Mondial 2026 (8è J/Gr. E) | Le Maroc s’impose (2-0) face à la Zambie

Par Le Reporter.ma 08/09/2025 Actualités, Sport Laisser un commentaire

Qualif. Mondial 2026 (8è J/Gr. E) | Le Maroc s'impose (2-0) face à la Zambie

La sélection marocaine de football, qui a déjà validé son billet pour la Coupe du Monde 2026, s’est imposée, lundi à Ndola, contre son homologue zambienne sur le score de 2 buts à 0, dans un match comptant pour la 8e journée du Groupe E des qualifications africaines.

Les buts de la rencontre ont été marqués par Youssef En-Nesyri (7e) et Hamza Igamane (47e).

Avec cette nouvelle victoire, les Lions de l’Atlas ont consolidé leur position comme leader du groupe avec 21 points de sept victoires en autant de matchs, suivis de la Tanzanie (10 pts), la Zambie et le Niger (6 pts) et le Congo (1 point).

Le Maroc, premier pays africain qualifié pour la Coupe du monde 2026, participera pour la septième fois de son histoire à cette compétition universelle et la troisième d’affilée (1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022).

LR/MAP

Tags

,
,
,

Voir aussi

Nasser Bourita prend part à la 164e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres

Nasser Bourita prend part à la 164e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2025 | Tous droits réservés lereporter.ma