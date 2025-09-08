Banques | Le déficit de liquidité s’allège de 7,48% du 28 août au 03 septembre

Le déficit de liquidité bancaire moyen s’est allégé de 7,48% à 130,9 milliards de dirhams (MMDH) durant la période du 28 août au 03 septembre, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

Ce déficit intervient au moment où les avances 7 jours de Bank Al-Maghrib (BAM) progressent de 1,77 MMDH pour s’établir à 59,05 MMDH, fait savoir BKGR dans sa récente note “Fixed Income Weekly”.

De leur côté, les placements du Trésor ressortent en baisse, avec un encours quotidien maximal de 13,4 MMDH, contre 19,95 MMDH lors de la période précédente.

Concernant le taux moyen pondéré (TMP), il se stabilise à 2,25% au même moment où le MONIA (Moroccan Overnight Index Average : indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) recule à 2,218%.

Côté perspectives, BKGR indique que la Banque Centrale devrait baisser le rythme de ses interventions sur le marché monétaire, fixant ainsi le volume de ses avances à 7 jours à 56,15 MMDH.

