Prix «Tamayuz» 2022 | Candidatures ouvertes !

Les candidatures sont ouvertes pour la 7ème édition du prix «Tamayuz» des femmes marocaines, prévu du 27 mai au 27 juin 2022.

Le comité d’organisation a mis en place une plateforme dédiée spécialement à la réception des candidatures par voie électronique, à travers l’adresse suivante: www.social.gov.ma/tamayuz.

Le jury de l’édition 2022 est composé de personnalités nationales reconnues pour leur compétence, et issues du monde de l’économie, de la recherche scientifique, des médias et du développement durable. Le Prix, placé cette année sous le thème: «L’excellence de la femme au service des objectifs de développement durable», vise à encourager et valoriser les initiatives pionnières en faveur du développement global à l’horizon 2030, dans ses dimensions politique, sociale, économique, culturelle et environnementale, permettant d’élargir les opportunités économiques pour les femmes.