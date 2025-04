Signature d’une déclaration d’intention pour un partenariat entre la FNM et la Région Île-de-France

Une déclaration d’intention pour un partenariat entre la Fondation Nationale des Musées (FNM) et la Région Île-de-France a été signée, lundi, au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat.

Paraphé par le président de la FNM, Mehdi Qotbi, et la présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, cette déclaration d’intention porte notamment sur l’organisation de la grande exposition méditerranéenne inaugurale, prévue dans le cadre de l’ouverture de la Cité de la Culture Africaine – Musée du Continent.

Dans le prolongement de cette exposition, les deux parties s’engagent à nouer et à développer leur coopération pour promouvoir des actions concrètes autour du partage d’expertise en matière de conservation et d’acquisition d’œuvres contemporaines africaines, de la mise en place de dispositifs de médiation adaptés aux publics du futur musée et de prêt d’œuvres issues des collections du Fonds régional d’art contemporain (Frac) Île-de-France.

S’exprimant à cette occasion, M. Qotbi a souligné l’impulsion exceptionnelle accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux musées et à la culture depuis son ascension au Trône, soulignant le rôle prépondérant du Maroc en tant que “porte d’entrée” vers l’Afrique et “porte de sortie” des Africains vers l’Europe.

Qualifiant l’art et la culture de “meilleurs ponts et passerelles” pour mieux se comprendre, le président de la FNM s’est dit heureux de recevoir Mme Pécresse, venue découvrir les multiples talents du Maroc ainsi que ce que la FNM prépare pour l’Afrique.

Pour sa part, Mme Pécresse a affirmé que sa Région compte près d’un million de Franciliens qui ont des attaches avec le Maroc, influençant la culture, les grands artistes et la vie économique de cette région française, rappelant que deux vice-présidents franco-marocains figurent parmi les membres de son Exécutif.

“Nous avons été très honorés parce que M. Qotbi a choisi, pour l’exposition inaugurale du Musée du Continent, la directrice de la collection du Frac Île-de-France pour présélectionner les œuvres et pour être l’un des commissaires de l’exposition inaugurale”, a-t-elle dit, précisant que toute l’expertise du Frac Île-de-France sera mise à la disposition de la FNM pour repérer les talents africains, les valoriser, les expertiser, les promouvoir et les faire rayonner.

Cette signature a été précédée par une visite du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, où Mme Pécresse, accompagnée d’une délégation du Conseil de la Région Île-de-France, a notamment eu l’occasion de découvrir les œuvres de l’écrivain, poète et peintre franco-marocain Tahar Ben Jelloun ainsi que celles réalisées par des artistes marocains contemporains.

