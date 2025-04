Les avancées de la province de Berkane en matière d’innovation mises en avant au SIEL

Partager Facebook

Les avancées accomplies par la province de Berkane en matière d’innovation et de gouvernance numérique ont été mises en avant, mercredi à Rabat, à l’occasion d’une rencontre tenue dans le cadre de la 30e édition du Salon International de l’Édition et du Livre (SIEL).

Initiée sous le thème “La Smart city au service de l’administration des villes: Berkane, la force de l’intelligence”, cette rencontre a offert l’opportunité d’exposer l’expérience digitale de la ville de Berkane en tant que modèle de “Smart city”.

Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la province de Berkane, Mohamed Ali Habouha, a affirmé que la dynamique que connait la province a été insufflée grâce aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

“Cette expérience digitale repose sur le travail continu pour l’amélioration des services fournis aux citoyens en s’appuyant sur le digital”, a-t-il relevé, expliquant dans ce sens que la ville abrite la première école de l’Intelligence artificielle, à savoir l’École Nationale de l’Intelligence Artificielle et du Digital de Berkane (ENIADB) et dispose de la première société de développement local chargée de l’innovation et de l’intelligence territoriale.

Dans le même sillage, M. Habouha s’est arrêté sur les efforts déployés et les actions entreprises par les services de la province pour l’ériger en modèle inspirant.

Dans ce sens, il a évoqué la digitalisation de l’ensemble des réseaux de la province dont le réseau électrique, l’adoption de l’indice de disparité territoriale dans la méthodologie de travail permettant d’identifier le degré de fragilité d’un territoire, ainsi que la création d’un nouvel environnement de travail inspiré de l’univers des entreprises, en optant pour des espaces de travail ouverts, interactifs et dynamiques.

Pou sa part, l’économiste et chercheur associé à l’Institut Royal des études stratégiques (IRES), Taoufiq Boudchiche, a mis l’accent sur l’élan de développement que connaît la région de l’Oriental, depuis le discours du Souverain en 2003, en passant en revue les grands programmes de développement lancés dans ce sens.

“Le territoire de Berkane est devenu un modèle de gouvernance territoriale impliquant l’ensemble des parties prenantes dans un cadre de transparence, de traçabilité et d’interaction positive”, a-t-il fait observer.

Par ailleurs, il a souligné l’importance de mobiliser et de tirer profit des compétences locales au service du développement des territoires, tout en saluant les efforts déployés par l’ensemble des parties prenantes en faveur du développement de la province.

Selon lui, la province de Berkane a su, à la faveur de la technologie et la digitalisation, enregistrer un bond technologique notable.

Pour sa part, Philipe Michel, auteur du livre “Berkane, la force de l’intelligence”, a jeté la lumière sur le fort potentiel de Berkane, une ville riche par son histoire, ses ressources, et son capital humain, revenant sur le livre qu’il a consacré à la province.

“Cet ouvrage est le fruit de deux longues années de travail, au cours desquelles, j’ai coopéré avec une équipe qualifiée issue de la région de l’Oriental, composée notamment de personnalités des médias et des cadres universitaires dont M. Boudchiche”, a-t-il dit.

Cette rencontre a également été l’occasion de présenter le livre “Berkane, la force de l’intelligence”, édité par l’Agence de l’Oriental, et de projeter un film institutionnel relatant la dynamique que connait Berkane devenue un modèle de “Smart city” et une référence continentale.

