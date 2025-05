Le Maroc prend part à la célébration de la Journée de l’Afrique à Londres

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc a pris part, mercredi soir à Londres, à une cérémonie haute en couleurs organisée à l’occasion de la Journée de l’Afrique, en présence de représentants du corps diplomatique africain, d’institutions britanniques et d’amis du continent.

À cette occasion, l’ambassade du Maroc au Royaume-Uni a mis en place un stand richement décoré, reflétant la diversité du patrimoine culturel marocain. Les visiteurs ont pu y découvrir un échantillon du savoir-faire des artisans du Royaume, ainsi qu’une sélection raffinée de pâtisseries marocaines, accompagnées du traditionnel thé à la menthe.

Parmi les temps forts de cette célébration figurait un défilé de mode mettant à l’honneur des tenues emblématiques du continent africain. Le caftan marocain, avec son élégance intemporelle et ses ornements subtils alliant authenticité et modernité, a particulièrement captivé l’audience.

Dans une allocution à cette occasion, la directrice générale pour l’Afrique, les Amériques et les territoires d’outre-mer au ministère britannique des Affaires étrangères, Harriet Mathews, a rappelé que cet événement intervenait dans un contexte mondial marqué par de profondes incertitudes.

”Il est donc plus important que jamais que le Royaume-Uni et les pays africains travaillent en étroite collaboration pour relever ces défis”, a-t-elle souligné, citant en particulier l’atténuation des effets du changement climatique, la réduction de la pauvreté, l’amélioration de la santé et de la sécurité, ainsi que la lutte contre le terrorisme.

Elle a, par ailleurs, mis en exergue le partenariat croissant entre le Royaume-Uni et l’Union africaine, basé sur une coopération concrète et des solutions gagnant-gagnant.

La célébration s’est poursuivie par un dîner de gala, à l’occasion duquel les invités ont pu savourer une variété de plats africains dans une ambiance chaleureuse et conviviale. La soirée a été animée par des groupes musicaux africains, offrant une immersion festive dans la diversité des expressions artistiques du continent.

LR/MAP