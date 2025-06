Le président de l’Université Al Akhawayn dévoile les résultats de la période 2020-2025

Partager Facebook

Le président de l’Université Al Akhawayn, Amine Bensaid, a affirmé, mercredi à Rabat, que la qualité de l’offre de formation proposée par l’université favorise l’insertion de ses lauréats sur le marché du travail.

Intervenant lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan de l’université au titre de la période 2020-2025, M. Bensaid a souligné que les orientations du plan stratégique mis en oeuvre durant ces cinq années ont donné lieu à des résultats “tangibles”, précisant que 84 % des étudiants de la promotion 2024 ont reçu des offres d’emploi avant même la fin de leur dernière année universitaire.

Il a rappelé à cet égard que l’Université Al Akhawayn a lancé, en 2020, un plan stratégique “ambitieux”, qui s’articule autour de l’excellence, de l’inclusion, de la flexibilité, de l’employabilité et du bien-être personnel, tout en veillant à la capacité d’expansion de son modèle éducatif.

Ce plan stratégique, a-t-il poursuivi, a permis de renforcer les fondements du modèle pédagogique de l’établissement et de répondre aux attentes des étudiants et du marché de l’emploi, relevant que plus de 8.000 lauréats incarnent aujourd’hui la vision de l’université à travers leurs contributions dans les domaines de l’économie, de la gestion, de la diplomatie et de la culture, au Maroc comme à l’étranger.

Pour sa part, le chancelier de l’Université Al Akhawayn, Abdellatif Jouahri, a relevé que l’université s’est affirmée, depuis sa création, comme une institution académique de référence, porteuse d’une mission claire fondée sur l’ouverture, l’excellence, le service et l’impact sociétal.

Il a rappelé que l’université bénéficie, depuis 2017, de l’accréditation de la New England Commission of Higher Education (NECHE), organisme américain qui accrédite également des établissements prestigieux tels que Harvard ou MIT.

M. Jouahri a souligné que la célébration du 30e anniversaire de l’Université Al Akhawayn constitue une opportunité de réflexion stratégique, de dialogue avec les partenaires et d’écoute des aspirations de la nouvelle génération, dans une optique de projection dans l’avenir.

Il a, dans ce sens, fait savoir que l’université s’apprête à lancer sa nouvelle stratégie 2025-2030, en phase avec les dynamiques nationales et les mutations mondiales, marquant ainsi l’amorce d’une nouvelle ère placée sous le signe du progrès et de l’innovation.

Fondée en 1993, l’Université Al Akhawayn propose des programmes en ingénierie, en management, en sciences sociales, en sciences humaines et en arts, dans l’objectif de former des leaders créatifs, en mesure de se forger une carrière professionnelle réussie et riche en réalisations.

LR/MAP