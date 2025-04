La ville de Nouakchott accueille la “Semaine du Maroc”, du 24 au 30 avril

Partager Facebook

La ville de Nouakchott accueillera la “Semaine du Maroc”, un évènement économique et culturel visant à mettre en valeur la richesse et l’authenticité du patrimoine matériel et immatériel du Royaume, du 24 au 30 avril courant.

Cette manifestation, qui s’inscrit dans le cadre de la consécration de la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à renforcer la coopération avec la Mauritanie dans tous les domaines, célèbre la fraternité ancrée dans l’histoire et la profondeur des relations humaines et culturelles entre le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie, indique un communiqué de l’Ambassade du Maroc à Nouakchott.

Proposant un programme riche et varié d’activités, la “Semaine du Maroc” comprend des espaces dédiés aux expositions et aux rencontre B to B et B to G, et sera marquée par l’organisation de conférences sur la dynamique et les perspectives de la coopération économique entre le Maroc et la Mauritanie ainsi que sur les enjeux liés à la transition énergétique dans les deux pays, ajoute le communiqué.

Elle vise aussi à permettre aux visiteurs et aux professionnels de découvrir les différents secteurs (industrie, BTP, digital, industrie pharmaceutique et médicale, textile…), ainsi que les marques qui promeuvent les produits “Made in Morocco”.

Outre l’aspect de l’économie marocaine, ce rendez-vous transportera ses visiteurs dans un voyage au Maroc, pour découvrir sa richesse culturelle, ses arts culinaires authentiques ainsi que ses produits du terroir et ses potentialités économiques.

Le programme de cet événement propose également des activités artistiques et culturelles riches ainsi que des soirées musicales et des veillées poétiques, animées par des artistes marocains et mauritaniens.

Conçu avec créativité, le stand dédié à accueillir la “Semaine du Maroc” comprend des espaces équipés pour l’exposition et un espace de shopping sous forme de tentes traditionnelles.

L’évènement est organisé par l’ambassade du Royaume du Maroc à Nouakchott et l’Association ” Mountada Al Janoub “, en partenariat avec le ministère du Commerce et du Tourisme mauritanien, le secrétariat d’État en charge du Commerce extérieur du Maroc, l’Agence de promotion et des investissements en Mauritanie, l’Union nationale du patronat mauritanien, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), la Maison de l’artisan et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

