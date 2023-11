SAR le Prince Moulay Rachid préside un dîner offert par SM le Roi à l’occasion de l’ouverture officielle de la FIFM

Partager Facebook

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech, a présidé, samedi, un dîner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à l’occasion de l’ouverture officielle de la 20ème édition du Festival International du Film de Marrakech.

A son arrivée au Palais des Congrès de Marrakech, SAR le Prince Moulay Rachid a passé en revue un détachement des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être salué par la ministre de l’Economie et des Finances, Mme Nadia Fettah, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Mme Fatim-Zahra Ammor et le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Mehdi Bensaid.

SAR le Prince Moulay Rachid a été également salué par le Wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Farid Chourak, le président de la région de Marrakech-Safi, M. Samir Goudar, la présidente du Conseil préfectoral de Marrakech, Mme Jamila Afif, et par le président du Conseil de la commune Mechouar-Kasbah, M. Abderrahmane Ouafa.

SAR le Prince Moulay Rachid a été aussi salué par le vice-président délégué de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech, M. Faïçal Laraïchi, la Conseillère du Président du Festival, Mme Mélita Toscan Du Plantier, le Conseiller financier du Président au sein de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech, M. Azeddine Benmoussa, le directeur artistique du Festival, M. Rémi Bonhomme, la secrétaire générale du Festival, Mme Fadwa Megzari, le trésorier général, M. Naoufel Mohamed Bensouda, et le coordinateur général du Festival, M. Ali Hajji.

Par la suite, il a été procédé à la présentation à SAR le Prince Moulay Rachid, du jury, des stars étrangères et des partenaires étrangers et nationaux.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 20ème édition du Festival International du Film de Marrakech a été ouverte, vendredi soir au Palais des Congrès de la Cité ocre, en présence d’éminentes figures et personnalités du monde du cinéma, de l’art, de la culture et des médias, du Maroc et de l’étranger.

LR/MAP