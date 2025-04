Partager Facebook

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, représente le Maroc au 7e Sommet culturel d’Abou Dhabi, qui se tient actuellement sous le thème “La culture au service de l’humanité et au-delà”.

M. Bensaid participera au dialogue ministériel dans le cadre de l’initiative Mondiacult autour du thème “la culture à l’ère numérique: l’impact de l’intelligence artificielle sur la culture et la créativité humaine”.

Au cours de ce sommet, auquel participe également l’ambassadeur du Maroc aux Émirats Arabes Unis, Ahmed Tazi, aux côtés d’une pléiade d’intellectuels, artistes et créateurs des quatre coins du monde, le ministre prendra part également au forum des consultations régionales au titre de l’initiative Mondiacult 2025 en sa qualité de président des consultations pour la région arabe.

Cet évènement, qui se veut une plateforme intellectuelle unique rassemblant des acteurs de différentes disciplines pour explorer les rapports entre culture, technologie et gouvernance mondiale, propose un riche programme de conférences, de discussions artistiques, d’ateliers interactifs, de spectacles culturels et d’expositions.

Le sommet, qui se tient jusqu’au 29 avril, vise à repenser le concept de l’humanité en explorant le rôle de la culture dans l’élaboration d’un avenir mondial durable et inclusif.

Les travaux de cette rencontre se déclinent autour d’activités culturelles et éducatives, notamment des séminaires, des rencontres intellectuelles et artistiques, des expositions créatives, des ateliers pour enfants et adultes, ainsi que des événements communautaires interactifs visant à promouvoir la participation culturelle et l’échange de connaissances entre des personnes d’horizons différents.

LR/MAP