La MAP prend la présidence de l’Alliance des Agences de Presse Méditerranéennes

L’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) a été portée, jeudi à Marrakech, à la présidence de l’Alliance des Agences de Presse Méditerranéennes (AMAN) pour la période 2025-2026.

A l’occasion de la 33è Assemblée générale de l’Alliance méditerranéenne, tenue les 28 et 29 mai dans la ville ocre, la MAP, en la personne de son Directeur général, Fouad Arif, a reçu la présidence tournante de l’AMAN, de la part du président sortant, Stefano de Alessandri, directeur général de l’Agence de presse italienne (ANSA), en présence des autres directeurs généraux et représentants des agences membres et observateurs.

Intervenant à cette occasion, M. Arif a souligné que l’AMAN a toujours été un symbole de coopération au niveau de l’ensemble du bassin méditerranéen, uni non seulement par la géographie, mais aussi par un engagement commun en faveur du dialogue et du progrès.

“En assumant ce rôle, je m’engage à nourrir et à promouvoir ces valeurs fondamentales. Ensemble, nous continuerons à bâtir une alliance résiliente, capable de s’adapter résolument aux défis et de saisir les opportunités”, a assuré M. Arif.

Le Président de l’AMAN a également tenu à saluer le retour des agences de presse de la Mauritanie, de la Libye et de la Syrie au sein de l’Alliance, acté lors de cette 33è Assemblée générale.

“Votre présence ici réaffirme l’esprit d’inclusion et la force collective de notre alliance”, a dit M. Arif à l’adresse des trois agences concernées.

Il a également exprimé sa ferme détermination à faire avancer la vision commune de l’Alliance, ancrée dans l’unité et le dialogue, appelant à bâtir des ponts de connaissance, de confiance et d’opportunités qui s’étendent au-delà des frontières et des générations.

Par la suite, les travaux de cette 33è Assemblée générale ont été marqués par l’élection d’un nouveau Secrétaire général de l’AMAN, en la personne de Branka-Gabriela Vojvodic, Directrice générale de l’agence de presse de la Croatie (HINA).

Par ailleurs, les agences membres ont décidé de tenir la 34è Assemblée générale de l’AMAN en Bosnie-Herzégovine en 2026.

LR/MAP