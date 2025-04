Signature d’un protocole d’accord entre l’université Al Akhawayn et l’université américaine de Sharjah

Un mémorandum d’entente (MoU) a été signé, mercredi à Rabat, entre l’Université Al Akhawayn (AUI) et l’Université américaine de Sharjah (AUS) en vue de renforcer leur coopération académique et scientifique dans plusieurs domaines d’intérêt commun, notamment l’enseignement de la langue arabe et la promotion de la culture arabo-islamique.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de la Présidente du Conseil d’Administration de l’AUS, Sheikha Bodour bint Sultan bin Mohamed Al Qasimi, du Chancelier de l’Université Al Akhawayn, Abdellatif Jouahri, du Président d’AUI, Amine Bensaid, ainsi que du Chancelier de l’AUS, Tod Laursen.

Ce mémorandum d’entente jette les bases d’un partenariat stratégique axé sur les études arabo-islamiques, la pédagogie des langues et les technologies émergentes, avec pour objectif de promouvoir les échanges culturels, la recherche collaborative et les projets académiques portés par un héritage commun et une vision partagée de l’avenir.

Dans une déclaration à la presse, M. Bensaid a souligné que ce partenariat s’inscrit pleinement dans la vision fondatrice de l’AUI, articulée autour de l’ancrage identitaire, de l’ouverture interculturelle et de l’innovation technologique.

Cette collaboration stratégique vise à renforcer la recherche conjointe, à revisiter les études arabes à la lumière des avancées en intelligence artificielle et à développer des outils innovants contribuant à l’épanouissement identitaire et au bien-être des jeunes générations, a-t-il indiqué.

De son côté, M. Laursen a affirmé que cette initiative incarne une vision commune d’un enseignement supérieur sans frontières, reposant sur une coopération intellectuelle approfondie.

Il a, par ailleurs, mis en avant l’ambition des deux institutions d’élargir les horizons de la recherche collaborative, tout en réaffirmant leur engagement en faveur d’un développement éthique et responsable de l’intelligence artificielle, spécifiquement appliquée à la langue et la culture arabe.

Cette coopération prévoit notamment le développement de projets conjoints autour des intersections pédagogiques entre les langues arabe et anglaise, l’enrichissement des formations en sciences humaines et sociales, ainsi que la contribution au perfectionnement de l’enseignement libéral (liberal arts) dans un contexte d’ouverture et d’innovation.

Les deux universités projettent également de créer un centre conjoint dédié à la pédagogie et aux humanités numériques, intégrant les apports de l’intelligence artificielle pour soutenir la recherche sur les littératures arabes et musulmanes, les dynamiques culturelles et les modes de communication contemporains.

En outre, cet accord ouvre la voie à une coopération élargie dans d’autres disciplines, notamment les sciences, l’ingénierie, la gestion, l’architecture, les arts, le design et la recherche archivistique. Il prévoit la constitution d’une base de données open source en langue arabe, rassemblant œuvres littéraires, contenus médiatiques et publications scientifiques représentatifs de la richesse culturelle du Maroc et des Émirats Arabes Unis.

Ledit accord prévoit également la mise en place d’échanges de professeurs et de personnel administratif, le lancement de programmes de mobilité étudiante, ainsi que le développement de projets de recherche conjoints. Il comprend aussi la co-direction de mémoires et de thèses, l’organisation conjointe de conférences, séminaires et formations spécialisées, ainsi que la création d’un fonds destiné à appuyer les initiatives académiques communes.

De plus, l’accord s’inscrit dans les stratégies des deux institutions visant à nouer des partenariats avec des établissements de référence à l’échelle internationale, à promouvoir l’innovation interdisciplinaire et à contribuer à l’émergence d’écosystèmes du savoir, capables de relever les défis régionaux et mondiaux.

