Innovation Entrepreneuriale | L’OFPPT met le paquet sur le Mindset entreprenant de ses stagiaires

Loubna Tricha, DG de l’OFPPT

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) a organisé une rencontre autour du Programme d’Innovation Entrepreneuriale (PIE), élaboré avec le concours de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir.

Cette rencontre s’est déroulée, mercredi 1er juin 2022 au siège social de l’OFPPT à Casablanca, en présence de la Directrice Générale de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Loubna Tricha, du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, du Directeur de l’Entrepreneuriat et du Venturing à l’Université Mohammed VI Polytechnique, Yassine Laghzioui, ainsi que d’acteurs institutionnels, experts en entrepreneuriat, formateurs et collaborateurs de l’Office.

L’innovation comme opportunité pour les entrepreneurs en herbe

Le Programme d’Innovation Entrepreneuriale (PIE) offre aux jeunes stagiaires, à travers des modules de formation axés sur le «Learning by Doing», les outils requis pour passer de la conception de l’idée au stade de l’expérimentation. Le PIE vient également favoriser les nouvelles pratiques d’apprentissage qui placent les soft skills au centre du modèle pédagogique. Dans sa première édition, le programme cible plus de 26.000 stagiaires et s’étale sur 2 ans, à compter de la rentrée universitaire 2021-2022. Cette première année de formation s’est caractérisée par un accompagnement rapproché et individualisé au profit des jeunes afin de leur inculquer les compétences comportementales nécessaires, améliorer leurs aptitudes de perception des opportunités, de résolution de problèmes et les accompagner dans le processus d’exploration de nouvelles idées. La deuxième année permettra aux stagiaires de s’immerger dans des situations complexes et dans des expériences entrepreneuriales réelles leur permettant de transformer leurs idées en business opérationnel. Le déploiement de ce programme innovant et fédérateur dont le coup d’envoi a été donné dans les trois régions pilotes, Souss-Massa, l’Oriental, Laâyoune-Sakia El Hamra, ainsi que la ville de Benguérir, se fera en trois phases successives à savoir la sensibilisation et l’acculturation, l’approfondissement des fondamentaux et outils en plus du studio d’expérimentation. Les trois étapes visent à amener le stagiaire à être acteur de son développement, à entreprendre dans le quotidien et à apporter des solutions face aux difficultés économiques et sociales de son environnement. A noter que l’OFPPT table sur l’élargissement de ce projet à toutes les régions du Royaume en vue d’offrir aux jeunes, à travers le territoire national, l’opportunité de développer leur Mindset d’entrepreneur et de découvrir de nouvelles voies de carrière dans l’univers de l’entrepreneuriat.

L’OFPPT s’associe à BOA, MCISE et l’Association «Droit et Devoir»

En marge de la cérémonie de présentation du Programme d’Innovation Entrepreneuriale, tenue le 1er juin 2022 à Casablanca, l’OFPPT a scellé des conventions de partenariat avec des acteurs du système financier et entrepreneurial national, à savoir le groupe Bank Of Africa (BOA), le Centre Marocain pour l’Innovation & l’Entrepreneuriat Social (MCISE) et l’Association belge «Droit et Devoir». Ces conventions ont pour finalité de promouvoir l’entrepreneuriat, de dynamiser de la création de très petites entreprises (TPE) par les jeunes lauréats et stagiaires de l’OFPP et d’accompagner les jeunes dans l’apprentissage des meilleures pratiques entrepreneuriales et la concrétisation de leurs projets.

A cet effet, Brahim Benjelloun-Touimi, Administrateur-Directeur Général Exécutif du groupe BOA, s’est dit convaincu, que le partenariat avec l’OFPPT permettra un véritable accompagnement individualisé et une validation des plans d’affaires, un financement des projets retenus, outre une participation au financement de la mise en place des incubateurs et de mise en réseau et l’accompagnement post création des entreprises portées par les lauréats de l’Office. Il est à rappeler que le Programme d’Innovation Entrepreneuriale élaboré conjointement par l’OFPPT et l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir, a bénéficié dans sa 1ère phase, à pas moins de 120 formateurs certifiés qui assurent aujourd’hui l’encadrement des stagiaires de l’OFPPT.

