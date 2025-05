Salon du Maroc à Dreux | Le Caftan Marocain brille de mille feux

Partager Facebook

Le caftan marocain dans toute sa splendeur a brillé de mille feux, vendredi soir, lors d’un défilé organisé dans le cadre du “Salon du Maroc” (21-25 mai) à Dreux (région Centre-Val de Loire).

Lors de ce défilé placé sous le thème “Les Régions du Maroc”, la styliste et designer marocaine, Fatim Zahra Filali Idrissi, fondatrice de “Maison Fatim”, a dévoilé une collection inédite intitulée “Du Rif au Sahara: l’âme du Caftan Marocain”, transportant l’assistance dans un monde d’élégance, de beauté et de magnificence.

À travers cette collection, la créatrice met à l’honneur la richesse culturelle et artisanale du Royaume. Chaque caftan est une pièce unique, minutieusement brodée à la main, ornée de pierres précieuses, de fils d’or et d’accessoires d’exception, en hommage aux traditions locales revisitées avec modernité.

Composée de deux volets, la collection propose, d’une part, des créations contemporaines inspirées de la diversité des régions marocaines chacune reflétant ses couleurs, ses symboles et son identité profonde, et d’autre part, des caftans ancestraux, véritables pièces de collection portant la marque indélébile du patrimoine marocain et d’une mémoire artisanale nationale précieuse, riche en histoire et en émotions.

“Cette collection est un voyage à travers le Maroc, entre héritage et création. Elle reflète mon attachement à notre culture et à l’élégance du caftan marocain”, a déclaré Mme Filali Idrissi à la MAP.

“Deux caftans datant de plus de 80 ans, ont été présentés lors de ce défilé”, a expliqué la designer, précisant qu’il s’agit de “pièces patrimoniales à 100%, réalisées avec un soin exceptionnel, portant l’empreinte de l’histoire marocaine et transmises de génération en génération, de mère en fille, témoignage d’une mémoire vivante et d’un héritage précieux”.

De son côté, la Consule générale du Royaume à Orléans, Rajae Benchaji a indiqué que plus qu’un simple événement culturel, le Salon du Maroc à Dreux, organisé dans le cadre de “L’Année du Maroc” – un événement célébrant les relations franco-marocaines à travers une programmation variée mêlant culture, économie, artisanat et sport – offre une immersion vivante dans l’âme marocaine.

Point d’orgue du Salon organisé par le Consulat général du Royaume à Orléans et la ville de Dreux, le défilé du caftan marocain incarne un symbole fort de la préservation de l’héritage artisanal tout en l’inscrivant dans la modernité, a-t-elle déclaré à la MAP.

“L’Année du Maroc à Dreux” célèbre doublement le patrimoine culturel immatériel de l’humanité, à travers des arts culinaires de la France et du Maroc, déjà distingués par l’UNESCO, a-t-elle ajouté.

Eric Moine, Conseiller spécial du Maire de Dreux, a, quant à lui, souligné que ce défilé de mode illustre à la fois l’héritage traditionnel et la modernité du caftan marocain, précisant que cette manifestation est une vitrine vivante de la richesse du patrimoine culturel du Royaume, mise à l’honneur avec fierté à Dreux.

Il a, en outre, insisté sur l’importance des projets concrets de coopération entre le Royaume et la ville de Dreux où 17% de la population est d’origine marocaine, notamment avec la région de Dakhla, visant à renforcer la coopération décentralisée en consolidant les liens économiques, culturels et sociaux.

Les convives ont ensuite été invités à un dîner de gala, signé conjointement par le chef marocain Khalid Zahir et le Champion du Monde des Arts Sucrés, le Drouais Alexis Beaufils, célébrant ainsi le savoir-faire culinaire des deux pays.

Inauguré mercredi, “le Salon du Maroc à Dreux” invite le public à un véritable voyage au cœur de l’artisanat, de la gastronomie et des traditions marocaines, avec la région de Dakhla-Oued Eddahab mise à l’honneur.

Lancée en janvier dernier, “L’Année du Maroc à Dreux” a pour objectif de “mettre en valeur les richesses humaines des deux pays dans une ville symbole de l’amitié franco-marocaine”. Tout au long des mois à venir, la ville française continuera de vibrer aux rythmes et aux couleurs du Royaume à travers une programmation économique, sportive et culturelle.

LR/MAP