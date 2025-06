Essaouira | Table ronde sur les liens entre migrations, créations culturelles et révolutions numériques

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Des artistes, intellectuels et experts intervenant à une table ronde, samedi à Essaouira, sous le thème “Migrations et créations culturelles de demain”, ont mis en lumière les liens profonds entre mobilités humaines, innovations artistiques et bouleversements technologiques à l’heure des grandes transitions mondiales.

Rehaussée par la présence notamment de M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, de la productrice du Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira, Neila Tazi et du président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), Driss El Yazami, cette rencontre, tenue dans le cadre de la 12e édition du Forum des droits humains, a exploré l’avenir des créations culturelles à l’ère des dynamiques de migrations, en tant que forces puissantes de transformation culturelle, de dialogue et de renouveau des imaginaires collectifs.

Ainsi, les panélistes ont mis l’accent sur la capacité des mobilités humaines à générer de nouveaux langages artistiques, à hybrider les formes et à bousculer les récits dominants, ajoutant que le brassage culturel, lorsqu’il est accueilli, devient un levier de créativité, voire une réponse poétique aux fragmentations du monde.

Toutefois, ils ont relevé que cette dynamique est aujourd’hui traversée par des mutations technologiques majeures, notamment l’intelligence artificielle (IA), le Metaverse et l’hyperconnexion qui modifient en profondeur les conditions de la création, les circuits de diffusion et les modes de réception.

A cet effet, ils se sont interrogés sur l’impact de ces technologies sur le désir de mobilité des artistes, leur ancrage, et leur capacité à créer de manière collective.

Évoquant le risque de standardisation lié à “l’algorithme-roi”, ils ont affirmé que lorsque les contenus sont dictés par la performance et les données de consommation, la diversité des formes culturelles s’amenuise au profit d’un modèle homogène, considérant qu’il s’agit d’un phénomène particulièrement préoccupant pour les créateurs issus des diasporas, souvent relégués à des niches ou des représentations stéréotypées.

Face à ces défis, les participants ont plaidé pour une résistance créative et un engagement collectif à préserver les marges, à favoriser les narrations plurielles, à même de réaffirmer une humanité partagée.

Par ailleurs, cette rencontre a été aussi l’occasion de mettre en lumière la nécessité d’un accompagnement institutionnel fort, par le biais de politiques publiques culturelles inclusives, du soutien à la mobilité des artistes et de l’éducation aux médias et aux cultures numériques.

Initiée sous le thème “Mobilités humaines et dynamiques culturelles”, la 12e édition du Forum des droits humains se tient dans le cadre de la 26ème édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde, en partenariat avec le CCME.

Le Forum des droits humains, organisé en partenariat avec le CCME, offre l’opportunité d’élargir le débat en explorant, au-delà des contributions économiques, les apports culturels des migrations et des diasporas pour les pays d’origine, de transit et de destination.

LR/MAP