IRES | Présentation d’un ouvrage sur les relations entre le Maroc et les Émirats Arabes Unies

L’Institut Royal des études stratégiques (IRES) a organisé, lundi à Rabat, une conférence consacrée à la présentation de l’ouvrage “Entre le Royaume du Maroc et les Émirats Arabes Unies : visions et modèles dans le domaine du développement et de l’édification institutionnelle, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI et de SA Cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane”.

Tenue dans le cadre de la 30e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), cette conférence, présidée par le directeur de l’IRES, Mohammed Tawfik Mouline, a réuni un parterre d’intellectuels et d’experts qui ont contribué à l’élaboration de cet ouvrage, fruit d’un travail conjoint entre l’Institut et le Bureau du vice-président du conseil d’administration du Centre Émirats d’études et de recherches stratégiques.

À cette occasion, M. Mouline a présenté le contexte général de ce livre collectif, auquel ont contribué des chercheurs marocains et émiratis, notant que l’idée a émergé à la suite de la visite officielle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux Émirats arabes unis en décembre 2023, sur invitation de Son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, Chef d’État.

La visite a consacré la dynamique des relations entre les deux pays et a abouti à des partenariats innovants dans plusieurs domaines stratégiques, a-t-il relevé.

Il a, de même, assuré que le lancement opérationnel de ce projet intellectuel remonte au colloque organisé par l’IRES en janvier 2024, pour la présentation de l’ouvrage “Son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane : Lumières sur le parcours d’un homme d’humanité”, avant que ce processus ne soit couronné par la publication de l’ouvrage objet de cette rencontre.

S’agissant du contenu du livre, M. Mouline a indiqué qu’il expose l’évolution des relations maroco-émiraties sous différents angles, proposant des lectures analytiques et prospectives qui tiennent compte des contextes national et régional, ajoutant qu’il vise à mettre en avant les caractéristiques d’un modèle arabe de partenariat durable réussi.

Pour leur part, les participants ont fait savoir que les modèles marocain et émirati incarnent deux parcours réussis dans la consécration de l’État des institutions et le renforcement d’un développement fondé sur les constantes nationales et les spécificités culturelles, saluant les nombreuses convergences entre les deux expériences et le rôle central des dirigeants des deux pays dans l’instauration de partenariats stratégiques durables.

Cet ouvrage collectif constitue une valeur ajoutée au champ académique arabe, à travers une approche scientifique qui anticipe les perspectives de coopération bilatérale à partir d’une expérience concrète et une base de connaissance sur laquelle il faudrait capitaliser pour développer des visions communes autour des questions de réforme institutionnelle, de coexistence et de diplomatie sereine, équilibrant souveraineté et engagement positif, dans un environnement régional et international en mutation.

Organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la région Rabat-Salé-Kénitra et la wilaya de la région, la 30e édition du SIEL est marquée par la participation de 756 exposants issus de 51 pays.

Cette année, le Salon met à l’honneur Sharjah (Émirats arabes unis) et célèbre les Marocains résidant à l’étranger, qui participent au rayonnement de l’identité marocaine plurielle, tout en proposant plus de 100.000 titres couvrant tous les champs de la connaissance et divers genres littéraires.

LR/MAP