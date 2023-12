OMTPME | Un nouveau plan stratégique triennal 2024-2026

Le Conseil d’Administration de l’Observatoire Marocain de la Très petite, Petite et Moyenne Entreprise (OMTPME), qui a tenu sa septième réunion récemment à Rabat, a approuvé le nouveau plan stratégique triennal 2024-2026.

Ce nouveau plan a pour objectifs de consolider le rôle de l’Observatoire en tant qu’acteur clé du paysage entrepreneurial au Maroc et de renforcer les dispositifs de valorisation des données en tant que levier d’aide à la décision au service du développement des TPME, fait savoir un communiqué de l’OMTPME.

Ledit plan capitalise sur les acquis et les enseignements du bilan du plan stratégique 2021-2023 tout en tenant compte de l’évolution du contexte international et national, précise le communiqué.

Lors de cette réunion, présidée par le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, les membres du Conseil se sont félicités des réalisations du plan stratégique 2021-2023 notamment le développement d’outils technologiques innovants pour le traitement des données, le renforcement des études sur le tissu productif et l’élargissement des partenariats tant au plan national qu’au niveau international.

Le Conseil d’Administration de l’OMTPME a approuvé les comptes de l’exercice 2022 ainsi que le budget de l’exercice 2024.

L’Observatoire a principalement pour objet de mettre à la disposition des secteurs public et privé des statistiques et des indicateurs sur les TPME et de réaliser des études généralistes et thématiques en relation avec ces entreprises, afin d’éclairer la réflexion sur les enjeux liés à leur situation et leur comportement.

LR/MAP