alargan-international-lance-la-commercialisation-des-appartements-exclusifs-de-saray-casablanca

Alargan International, pionnier dans le développement immobilier durable et innovant, annonce le début de la commercialisation des appartements du projet Saray, un concept architectural audacieux et unique au cœur de Casablanca.

Stratégiquement situé près du quartier Maarif et à quelques minutes de la plage Ain Diab, Saray offre une adresse accessible et à proximité de nombreux lieux d’intérêt de la ville, indique un communiqué du promoteur immobilier, notant que Saray représente une fusion harmonieuse entre l’effervescence de la vie urbaine et la tranquillité de la nature au cœur de Casablanca.

Composé d’immeubles R+5, Saray réunit habilement studios, appartements avec jardins suspendus, bureaux, restaurants, commerces, ainsi que le premier hôtel Mama Shelter en Afrique, précise-t-on, ajoutant que son rooftop de 6000 m², doté de la plus longue piscine de Casablanca, reflète le raffinement et l’innovation caractéristiques de Alargan.

Et d’expliquer que les futurs résidents auront le choix entre plusieurs catégories d’appartements allant de 70 à 180 m², dont les spacieux “Urban Living Apartment”, détaillant que chaque espace est conçu pour maximiser la lumière naturelle, grâce aux jardins suspendus. Les appartements jouissent d’accès par allées privatives, garantissant aux résidents une expérience intime et unique.

Le design intérieur est à la fois contemporain et épuré, avec un souci du détail dans le choix des matériaux : des cuisines équipées, des revêtements de sol en céramique “black terrazzo” et en parquet, ainsi qu’une domotique intégrée pour plus de confort et d’efficacité.

“Saray est plus qu’un projet immobilier, c’est une promesse de renouveau dans l’art de vivre casablancais. Il incarne notre engagement envers l’excellence et l’innovation, tout en proposant une vision durable et consciente de l’urbanisme”, a souligné Karim Yazbek, Président Directeur Général de l’Afrique du Nord chez ALARGAN, cité dans le communiqué.

Les résidents des appartements Saray bénéficieront d’un accès exclusif à la plus longue piscine sur rooftop, ainsi que d’une myriade de services préférentielles par les opérateurs Mama Shelter, le Gym en plein air, ou bien les locaux aussi bien commerces que F&B se situant au RDC.

La Marketplace au rez-de-chaussée, qui s’apprête à accueillir des enseignes prestigieuses de Casablanca, promet une animation riche de ce lieu de vie au cœur de la ville.

La plaza centrale de Saray est quant à elle conçue pour devenir une destination gastronomique et culturelle locale, offrant aux résidents un cadre de divertissement au cœur de Casablanca et un espace de partage et de consolidation des liens entre les résidents de Saray.

Saray est l’œuvre de Bernard Khoury architecte de renom qui a conçu cet espace de vie équilibré, alliant esthétique moderne et touches traditionnelles marocaines. Dans ce sens, Bernard Khoury a affirmé que “Saray incarne une vision architecturale où l’innovation se nourrit du patrimoine, afin de créer des lieux de vie où chaque espace est pensé pour enrichir l’expérience d’une vie de quartier unique et propice à la préservation de l’intimité de ses résidents. C’est la concrétisation d’une réflexion profonde sur le renouveau de l’habitat en milieu urbain”.

Saray propose des studios meublés à partir de 1.4 MDH et des appartements de 2 chambres à partir de 2.6 MDH

ALARGAN International est spécialisé dans la conceptualisation et le développement de projets immobiliers innovants et durables dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

En tant que promoteur immobilier de premier plan avec un portefeuille diversifié, ALARGAN International s’engage à créer des communautés urbaines qui servent de destinations résidentielles, commerciales et à usage mixte, contribuant ainsi à assurer la viabilité économique et sociale des villes.

LR/MAP