Météo Maroc | Chutes de neige, fortes pluies et fortes rafales de vent, mardi et mercredi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Des chutes de neige, de fortes pluies parfois orageuses et de fortes rafales de vent sont prévues, mardi et mercredi, dans plusieurs Provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige (20 à 30 cm) à partir de 1.500 m sont attendues, de mardi à 13H00 à mercredi à 23H00, dans les provinces de Azilal, Ifrane, Midelt, Boulemane et Sefrou, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

De même, des chutes de neige (05 à 15 cm) seront enregistrées, durant la même période, dans les provinces de Tinghir, Taza, Khenifra, Beni Mellal, Al Haouz, Ouarzazate, Al Hoceima et Guercif, précise la même source.

Par ailleurs, de fortes pluies parfois orageuses (40 à 70 mm) sont prévues, de mardi à 13H00 à mercredi à 12H00, dans les provinces de Taza, Larache, Ouezzane, Tanger-Assilah, Tétouan, Fahs-Anjra, M’diq-Fnideq, Al Hoceima, Ifrane, Kénitra, Taounate et Chefchaouen, note la DGM, ajoutant que le même phénomène, avec des hauteurs de 25 à 35 mm, intéressera les provinces de Sidi Slimane, Sidi Kacem, Benslimane, Berrechid, Casablanca, Mediouna, Mohammadia, Nouaceur, Khémisset, Rabat, Salé, Skhirat-Témara, Meknès, El Hajeb, Fès, Sefrou, Moulay Yaâcoub, Khénifra, Khouribga et Settat.

Enfin, de fortes rafales de vent (75-85 km/h) concerneront, de mardi 18H00 à mercredi à 06H00, les provinces de Meknès, Skhirate-Temara, Salé, Rabat, Kénitra, Taza, Moulay Yacoub, Larache, Sefrou, Fès, Boulemane et Midelt, conclut le communiqué.

LR/MAP