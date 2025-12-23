Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret sur les indemnités des membres de la Commission des curricula

Partager Facebook

Le Conseil de gouvernement a approuvé, mardi à Rabat, le projet de décret N° 2.25.670, relatif à l’autorisation d’octroi d’indemnités au profit des membres de la Commission permanente chargée du renouvellement et de l’adaptation continus des curricula, des programmes et des formations, ainsi que des groupes de travail qui en relèvent, présenté par le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, au nom du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre N° 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, laquelle prévoit la création d’une Commission permanente chargée du renouvellement et de l’adaptation continus des curricula, programmes et formations des différentes composantes du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, indique un communiqué du ministère délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

En vertu d’un texte réglementaire, la composition de cette Commission et des groupes de travail qui lui sont rattachés a été définie, avec la mission d’élaborer un cadre de référence pour les curricula, des guides référentiels pour les programmes et les formations, ainsi que de veiller à leur amélioration et à leur adéquation de manière continue avec les nouveautés et les évolutions pédagogiques modernes, ajoute la même source.

LR/MAP