Marrakech accueillera officiellement la 93e session de l’AG d’INTERPOL du 24 au 27 novembre 2025

La 93ème session de l’Assemblée générale d’INTERPOL se tiendra du 24 au 27 novembre 2025 à Marrakech, cette rencontre annuelle réunira de hauts responsables et chefs de police provenant des 196 pays membres d’INTERPOL.

Le choix de Marrakech illustre, selon plusieurs observateurs, la confiance internationale accordée au Maroc en matière de sécurité et de gouvernance.

La ville, reconnue pour son stabilité, sa capacité logistique et son savoir-faire organisationnel, a déjà accueilli de nombreuses conférences internationales, confirmant la position du Royaume comme plateforme régionale pour la coopération sécuritaire.

Selon le Secrétariat général d’Interpol, la cérémonie d’ouverture est prévue le 24 novembre à 10h30, tandis que la clôture aura lieu le 27 novembre. Les sessions plénières se dérouleront à huis clos, conformément au règlement intérieur de l’organisation, mais des entretiens individuels avec des responsables d’Interpol ou des chefs de délégation pourront être organisés à la demande des médias.

L’Assemblée générale d’Interpol, organe suprême de décision de l’organisation, se réunit chaque année pour fixer les orientations politiques, le cadre stratégique et le budget.

Elle adopte les résolutions relatives aux méthodes de travail, à la coordination internationale et à la lutte contre la criminalité transnationale.

Cette 93ᵉ session mettra notamment l’accent sur le démantèlement des réseaux criminels organisés, la cybercriminalité, le renforcement des capacités policières mondiales et la promotion des femmes dans les services de police.

Les délégués examineront également le projet pilote « Silver Notice », centré sur la localisation et la protection des personnes vulnérables, et procéderont à l’élection de nouveaux membres du Comité exécutif, dont le président, en remplacement de ceux dont le mandat arrive à terme.