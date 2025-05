Marrakech accueille le 3e Forum parlementaire économique pour les régions euro-méditerranéenne et du Golfe

Partager Facebook

Les travaux de la 3e édition du Forum parlementaire économique de Marrakech pour les régions euro-méditerranéenne et du Golfe se sont ouverts, vendredi, sous le thème “Défis économiques, commerciaux et énergétiques sans précédent – réponse des parlements régionaux et du secteur privé”.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement, initié par la Chambre des conseillers et l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), se propose d’explorer les principaux défis et opportunités auxquels est confrontée l’économie mondiale, en particulier dans les régions euro-méditerranéenne et du Golfe, avec un accent particulier sur l’action législative et le rôle des parlementaires dans la mise en œuvre du changement escompté.

La séance d’ouverture a été marquée par des allocutions du président de la Chambre des conseillers, président de l’Association des Sénats, Shoura et Conseils équivalents d’Afrique et du monde arabe (ASSECAA), Mohamed Ould Errachid, du président de l’APM, Giulio Centemero, du vice-président de la Chambre des représentants, Mohamed Sabbari, ainsi que des représentants d’institutions législatives et de groupements parlementaires d’Afrique, du monde arabe, d’Amérique latine, centrale et du Sud, en plus du président de la Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

Au menu de cette rencontre de deux jours, des sessions traitant des thématiques axées notamment sur “l’évolution du paysage du commerce international et de la finance dans les régions euro-méditerranéenne et du Golfe”, “l’adaptation énergétique dans les deux régions – Une approche multidimensionnelle pour réaliser le développement durable”, et “l’intelligence artificielle et sa gouvernance – Renforcement du contrôle parlementaire à travers le suivi de son évolution, de ses applications et de sa régulation”.

Ce Forum constitue un cadre institutionnel avancé pour le dialogue et la coopération entre les parlementaires et les partenaires institutionnels de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée.

Il vise à impliquer les dirigeants politiques et économiques, les acteurs des secteurs public et privé ainsi que les représentants du monde académique et de la société civile, dans le diagnostic des problématiques, l’examen de solutions adéquates et d’alternatives susceptibles de développer la coopération économique et commerciale et de renforcer les flux d’investissement entre les deux régions.

LR/MAP