M. Loudyi reçoit le ministre chargé de la coordination des Services spéciaux de Pologne

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En exécution des Hautes Instructions Royales, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi, a reçu, jeudi au siège de cette administration, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Coordination des Services spéciaux de Pologne, Tomasz Siemoniak, accompagné d’une importante délégation en visite de travail dans le Royaume du Maroc.

À l’occasion de cet entretien, les deux ministres ont échangé sur des questions d’ordre bilatéral et régional, ainsi que sur les voies et moyens à explorer pour le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense, s’appuyant sur les potentiels et avantages respectifs offerts par les deux pays, indique un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale.

M. Loudyi a mis l’accent sur l’opportunité du développement des relations dans ce domaine, notamment en matière d’équipements militaires et d’industrie de défense.

Dans son intervention, le ministre polonais a souligné que cette visite s’inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification de la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et la République de Pologne et vise également à explorer les opportunités d’élargissement de son spectre vers des domaines d’intérêt commun.

Les deux ministres ont mis en exergue l’importance de développer un partenariat entre le Royaume du Maroc et la République de Pologne.

Cette rencontre a été l’occasion de mettre en avant les diverses initiatives de coopération Sud-Sud et à portée régionale, lancées sous le Leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, faisant du Royaume un acteur dynamique de stabilité, de progrès et de paix dans la région eurafricaine.

Au terme de cette rencontre, les deux responsables ont manifesté l’ambition et la volonté commune de consolider, à l’avenir, ces relations de coopération militaire notamment dans le domaine de la défense, conclut le communiqué.

LR/MAP