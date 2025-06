Le SG de l’ASEAN en visite de travail au Maroc, du 24 au 26 juin

Partager Facebook

Le Secrétaire général de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), Kao Kim Hourn, effectue, du 24 au 26 juin, une visite de travail au Maroc, à la tête d’une importante délégation.

Cette visite, qui intervient à l’invitation du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, est la première de M. Kao au Maroc et en Afrique.

L’ASEAN est une organisation régionale de coopération économique, politique et culturelle qui rassemble 10 pays de l’Asie du Sud-Est : la Thaïlande, le Cambodge, Myanmar, Laos, l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, les Philippines, le Vietnam et le Sultanat de Brunei.

Ce groupement régional, qui constitue la 5e puissance économique mondiale et la 2e en Asie, représente un marché de plus de 677 millions de consommateurs et 3.786 milliards de dollars en termes de PIB. Il s’agit aussi d’une économie au taux de croissance annuel stable de 5%, avec un marché unique dont l’accord a été signé le 31 décembre 2015.

Le Maroc avait adhéré au Traité d’Amitié et de Coopération (TAC) de l’ASEAN en 2016, avant l’obtention du statut de partenaire de Dialogue Sectoriel auprès de cet important groupement, en septembre 2023.

A travers ce statut, le Royaume et l’ASEAN sont convenus de développer un partenariat multidimensionnel qui s’inscrit dans la durée, sur la base de projets et de domaines de coopération substantiels, concrets et réalisables.

Le Maroc a également fait part de sa volonté de partager son expertise avec l’ASEAN afin de soutenir les priorités de ce groupement en matière de renforcement de ses communautés politico-sécuritaire, économique et socio-culturelle.

Il a aussi renforcé sa présence dans d’autres organismes régionaux de l’Asie du Sud-Est, notamment ceux liés institutionnellement ou géographiquement à l’ASEAN, à travers l’obtention du statut de partenaire avec le Mekong River Commission (MRC) en 2017, l’obtention par la Chambre des représentants du statut d’observateur auprès de l’Assemblée Interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) en 2020, ainsi que l’obtention par le Royaume du statut de “Membre Associé” auprès de l’Organisation des Ministres de l’Education de l’Asie de Sud-Est (SEAMEO) en 2021.

