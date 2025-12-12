Maroc Digital 2030 | 1,3 MMDH pour développer l’écosystème startup marocain (Seghrouchni)

Partager Facebook

Une enveloppe globale de 1,3 milliard de dirhams (MMDH) sera consacrée au développement de l’écosystème startup marocain dans le cadre de la stratégie Maroc Digital 2030, a annoncé, vendredi à Casablanca, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative, Amal El Fallah Seghrouchni.

Intervenant lors de la séance de clôture de la 5ᵉ édition du Forum Digital Now 2025, organisée par le Club des Dirigeants (CDD), la ministre a précisé que ce budget se répartit entre 750 millions de dirhams (MDH) pour les programmes de venture building, 450 MDH dédiés au capital-risque, et 70 MDH alloués au réseau Technopark.

Selon Mme Seghrouchni, l’offre nationale de capital-risque mobilise désormais de nouveaux mécanismes de financement destinés à attirer davantage d’investissements privés vers les startups et à renforcer la dynamique entrepreneuriale.

Les programmes de Venture Building, combinés à l’offre Technopark, permettront de structurer un accompagnement complet visant la création de 1.000 startups d’ici 2026 et 3.000 entreprises à l’horizon 2030, a-t-elle souligné.

La ministre a également mis en avant des initiatives ciblées telles que le programme d’inclusion numérique dans les zones rurales ou encore la création des instituts “Jazari”, qui contribueront, selon elle, à l’émergence d’écosystèmes régionaux d’innovation et au soutien de l’entrepreneuriat local.

À travers ses investissements, son cadre réglementaire réformé et ses partenariats internationaux, le Maroc affirme son ambition de devenir un acteur régional et continental majeur dans le domaine de l’innovation numérique, de l’IA responsable et des industries du futur, a assuré Mme Seghrouchni.

Elle a rappelé que la mise en œuvre de la stratégie Maroc Digital 2030 repose sur une vision intégrée et inclusive, issue d’un large processus participatif, visant à garantir l’inclusion numérique, à accélérer la digitalisation des TPME, et à bâtir un environnement propice à l’émergence de champions technologiques nationaux.

De son côté, la directrice générale de Technopark, Lamiae Benmakhlouf, s’est félicitée de la dynamique de soutien aux entreprises du digital qui a permis l’émergence de startups à fort potentiel d’innovation et de croissance, citant notamment l’initiative JobInTech pour transformer les talents marocains en talents tech, et la création du Morocco Fintech Center.

“Tous ces mécanismes-là nous donnent le soutien nécessaire en tant que structure d’accompagnement d’être encore mieux armés et d’accompagner un nombre plus large de startups”, a-t-elle relevé, en voulant pour preuve les indicateurs concrets comme le taux d’export.

“Aujourd’hui sur le pôle des 450 startups et TPE digitales accompagnées par Technopark, 36% exportent dans quatre continents: l’Europe, l’Afrique, les Etats-Unis et le Moyen-Orient”, a souligné Mme Benmakhlouf.

Tenu du 10 au 12 courant sous le thème “Transformation et croissance des entreprises en Afrique – Résilience et Impact”, cet évènement est organisé sous l’égide du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, du ministère de l’Industrie et du Commerce et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

Ce forum rassemble des dirigeants publics et privés, des experts technologiques et des acteurs économiques afin de discuter des leviers de transformation digitale et de croissance des entreprises en Afrique.

LR/MAP