Le Royaume de Bahreïn réitère son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Le Royaume de Bahreïn a réitéré son soutien à la marocanité du Sahara et à l’initiative d’autonomie, en tant que solution réaliste et applicable.

Le Royaume de Bahreïn réitère “sa position de soutien à la marocanité du Sahara et à l’initiative d’autonomie pour le règlement de la question du Sahara marocain”, indique un communiqué de la Chambre des conseillers citant une déclaration conjointe publiée à l’occasion de la visite officielle effectuée par le président de la Chambre, Mohamed Ould Errachid, au Royaume de Bahreïn du 12 au 16 janvier courant, à l’invitation du président du Conseil consultatif bahreïni, Ali Bin Saleh Al-Saleh.

Dans ce sens, le Bahreïn salue la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 31 octobre 2025, en tant qu’”étape importante vers une solution réaliste et applicable”, ajoute la même source.

Cette visite s’inscrit, selon la déclaration, dans le cadre du renforcement des relations fraternelles et de la coopération distinguée unissant les deux pays frères, conformément aux Hautes orientations des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son frère Sa Majesté le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa.

Les entretiens menés lors de cette visite ont reflété la profondeur des relations historiques et la solidité des liens fraternels unissant les Royaumes du Maroc et de Bahreïn, fondés sur la solidarité, le respect mutuel et une coordination constante sur les différentes questions d’intérêt commun.

Les deux parties se sont félicitées du niveau avancé des relations bilatérales, ainsi que du rôle important joué par les deux institutions législatives dans l’appui au processus de coopération parlementaire et le renforcement de la diplomatie parlementaire, au service des intérêts et des causes nationales des deux pays frères.

Dans ce contexte, le président du Conseil consultatif du Royaume de Bahreïn a souligné que la profondeur historique, les relations fraternelles enracinées et la coopération étroite entre les deux Royaumes frères incarnent les plus hautes valeurs de fraternité, de partenariat et de communauté de destin, notant que les liens solides unissant les deux Royaumes reposent sur des bases solides.

Il a également loué les efforts déployés par le Royaume du Maroc pour jeter des ponts de communication et de coopération entre les Parlements des pays arabes et africains, ainsi que son accueil de dialogues parlementaires et de réunions constructives, traduisant une volonté commune d’élargir les domaines de coopération législative et parlementaire.

Pour sa part, M. Ould Errachid a salué le rôle de premier plan joué par le Royaume de Bahreïn au niveau asiatique, ainsi que sa contribution active au renforcement de l’action parlementaire régionale et à la consolidation du dialogue et de la coopération entre les parlements asiatiques.

Dans ce sillage, il s’est félicité que le Royaume de Bahreïn assume la présidence de l’Assemblée parlementaire asiatique à compter de janvier 2026, se disant convaincu que cette présidence constituera une étape importante pour le renforcement de l’action parlementaire conjointe et un puissant moteur pour le rapprochement et l’intégration des pays du continent.

Le président de la Chambre des conseillers a également exprimé sa volonté d’œuvrer pour la promotion de la coopération parlementaire entre les continents africain et asiatique, en s’appuyant sur la position stratégique du Maroc et ses profondes racines africaines.

Il a également fait part de sa détermination à œuvrer pour renforcer les partenariats parlementaires interrégionaux et à soutenir le dialogue Sud-Sud, afin de relever les défis communs et contribuer à la consolidation de la paix, du développement et d’une prospérité partagée.

Par ailleurs, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à approfondir la coopération entre le Conseil consultatif bahreïni et la Chambre des conseillers du Maroc, notamment à travers l’activation de mécanismes de travail conjoints, l’intensification de l’échange de visites et le renforcement de la coordination au sein des instances parlementaires régionales et internationales.

Elles ont, en outre, réaffirmé leur détermination à poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale et parlementaire, au service des questions d’intérêt commun et afin de répondre aux aspirations des peuples marocain et bahreïni à davantage de progrès et de prospérité.

Lors de cette visite, le président de la Chambre des conseillers est accompagné de MM. Mohamed Reda Lahmini, secrétaire de la Chambre, El Assad Zerouali, secrétaire général, Mansour Lembarki, chef de cabinet du président de la Chambre, Saad Ghazi, directeur des relations extérieures et de la communication, Mohamed Taib Cohen, chef de Service des relations multilatérales, Mounir Bekkari, conseiller du Président et Miloud Maassid, comptable.

LR/MAP