Nouvel An Amazigh | L’IRCAM célèbre la diversité et la richesse culturelles du Maroc

L’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) a célébré, mardi à Rabat, le Nouvel An amazigh 2976, placé sous le thème “Yennayer : Célébrer le Maroc pluriel dans le cadre de l’unité”.

Cette célébration a été l’occasion de mettre en valeur le patrimoine marocain millénaire, matériel et immatériel, et de souligner les racines historiques de la culture amazighe dans l’ensemble des régions du Royaume, y compris ses provinces du Sud, tout en affirmant que la diversité culturelle s’harmonise de manière créative avec l’unité nationale.

Selon un document de présentation de la cérémonie, la célébration de “Id Yennayer 2976/2026” intervient dans un moment charnière de l’Histoire contemporaine du Maroc, correspondant à la 3e célébration officielle de cette fête depuis la Décision Royale du 3 mai 2023, décrétant le Nouvel An amazigh comme jour férié national.

Cet événement intervient également dans un contexte marqué par l’aboutissement de la lutte du Royaume pour son intégrité territoriale, illustré par l’adoption, le 31 octobre 2025, par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2797, consacrant la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Dans ce cadre, le recteur de l’IRCAM, Ahmed Boukous, a affirmé que la question de la diversité culturelle constitue un sujet d’actualité aussi bien à l’échelle du continent africain qu’au niveau mondial, soulignant que le Maroc a construit un modèle fondé sur le pluralisme.

Ce modèle marocain est désormais érigé en référence dans plusieurs pays d’Amérique du Sud et d’Afrique subsaharienne, a-t-il déclaré à la presse, estimant que le “soft power marocain gagne en influence faisant du Royaume un pôle d’attraction pour les peuples en quête d’une référence en matière de gestion efficiente du multilinguisme et de la diversité culturelle”.

De son côté, le chef du service de la communication externe à l’IRCAM, Mohamed Makhles, a indiqué que la célébration du Nouvel An amazigh revêt une double portée symbolique en rappelant, d’une part, la Décision Royale, et en célébrant, d’autre part, le Maroc pluriel dans le cadre de l’unité nationale.

“Id Yennayer” incarne également la célébration de la terre et des “valeurs amazighes marocaines fondées sur la coopération, la solidarité et le partage”, valeurs qui se sont superbement illustrées dans l’accueil réservé aux visiteurs venus assister aux compétitions de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) organisée par le Maroc, a-t-il ajouté.

Le programme de cette manifestation culturelle a réuni des troupes issues de l’ensemble des régions du Royaume qui ont proposé des performances artistiques traduisant la richesse culturelle nationale, notamment les Rways, Ahidous, Ahwach et Guedra, icône des arts sahraouis marocains.

Ces expressions artistiques témoignent de la profondeur, de la continuité et de la vitalité du patrimoine immatériel du Maroc.

LR/MAP