Manama | M. Ould Errachid s’entretient avec le président du Conseil consultatif bahreïni

Le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, s’est entretenu, mardi à Manama, avec le président du Conseil consultatif du Royaume de Bahreïn, Ali bin Saleh Al Saleh.

Lors de ces entretiens, les deux parties ont souligné la profondeur des relations maroco-bahreïnies, examiné les perspectives de la coopération parlementaire commune et passé en revue les moyens de renforcer la coordination et la concertation parlementaire entre les deux pays, rapporte l’Agence de presse bahreïnie (BNA).

À cette occasion, le président de la Chambre des conseillers a affirmé que l’évolution soutenue que connaissent les relations maroco-bahreïnies dans divers domaines illustre l’appui et la haute sollicitude des dirigeants des deux Royaumes frères, saluant, à cet égard, les positions constantes du Royaume de Bahreïn et son soutien permanent au Royaume du Maroc, notamment son appui à la marocanité du Sahara, ainsi que l’initiative hautement appréciée consistant en l’ouverture d’un consulat général du Royaume de Bahreïn dans la ville de Laâyoune, faisant de Bahreïn le premier pays à ouvrir une représentation consulaire dans cette ville du Sahara marocain.

M. Ould Errachid a également mis en avant le développement des voies de coopération parlementaire entre la Chambre des conseillers et le Conseil consultatif bahreïni, soulignant la volonté commune des deux institutions d’intensifier la coordination et la concertation, ainsi que l’échange de visites et d’expertises, à même de promouvoir la diplomatie parlementaire, de soutenir l’action parlementaire arabe commune et de répondre aux aspirations des deux Royaumes frères à davantage de progrès et de prospérité.

Il a, par ailleurs, salué l’engagement du Royaume de Bahreïn en faveur du renforcement de l’action législative arabe commune et du soutien aux partenariats constructifs entre les différents parlements, mettant en exergue l’expérience réussie du Conseil consultatif bahreïni dans le domaine de la transformation numérique et technologique. De même, il a insisté sur la nécessité de poursuivre la coopération et l’échange d’expertises en matière d’adoption des meilleures pratiques et outils parlementaires.

De son côté, M. Ali bin Saleh Al Saleh a souligné l’importance de poursuivre le développement de la coopération parlementaire entre les deux pays, de renforcer l’échange d’expériences et d’expertises législatives, ainsi que d’intensifier la coordination au sein des instances parlementaires régionales et internationales, afin de soutenir les causes arabes communes et de consolider les fondements de la sécurité, de la stabilité et du développement.

Dans ce sens, il a salué le rôle de premier plan joué par le Royaume du Maroc dans l’accueil et l’organisation de dialogues et de forums parlementaires, ainsi que ses efforts appréciables visant à raffermir la coopération entre les parlements arabes et africains, estimant que ces initiatives témoignent de la place de choix qu’occupe le Royaume du Maroc et contribuent à renforcer l’action parlementaire commune et à promouvoir la culture du dialogue et de l’intégration entre les peuples.

Le Président du Conseil consultatif bahreïni a également mis en exergue le développement et le progrès que connaît le Royaume du Maroc, ainsi que les potentialités et capacités dont il dispose, lesquelles confortent sa position et favorisent le développement dans tous les domaines.

Par ailleurs, M. Al Saleh a affirmé que les liens fraternels solides unissant le Royaume de Bahreïn et le Royaume du Maroc ne cessent de se renforcer conformément aux visions communes des deux Royaumes frères, constituant un modèle singulier des relations historiques solides, grâce au soutien et à la haute sollicitude de Sa Majesté le Roi Hamad bin Issa Al Khalifa et de son frère Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Il a ajouté que le niveau élevé de coordination et de coopération bilatérales reflète la profondeur des relations historiques et du partenariat durable entre les deux Royaumes frères.

Dans le même contexte, il s’est félicité de l’évolution des relations bahreïno-marocaines et des succès et réalisations communes enregistrés au cours des dernières décennies, soulignant que les deux Royaumes poursuivent, dans un esprit fraternel et avec de hautes ambitions, le renforcement des voies de coopération et d’action commune, ainsi que l’approfondissement des partenariats stratégiques au service des intérêts des deux pays et de leurs peuples frères.

Le responsable bahreïni n’a pas manqué de réaffirmer la position constante du Royaume de Bahreïn, son soutien ferme et sa solidarité indéfectible avec le Royaume du Maroc concernant la question du Sahara marocain, ainsi que son appui continu aux initiatives et mesures prises par le Maroc pour préserver sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale, conformément aux liens fraternels solides unissant les deux pays et à l’approche du Royaume de Bahreïn fondée sur le respect de l’unité et de la souveraineté des États.

