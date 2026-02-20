Le Parlement marocain prend part à la 24e session d’hiver de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE

Partager Facebook

Une délégation parlementaire marocaine a pris part aux travaux de la 24e session d’hiver de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), tenus les 19 et 20 février au Palais des congrès Hofburg à Vienne.

Cette participation s’inscrit dans la dynamique soutenue que connaît l’action diplomatique du Parlement marocain, visant à renforcer sa présence au sein des enceintes parlementaires multilatérales et à consolider son engagement agissant dans les débats internationaux relatifs aux questions de la sécurité, de la stabilité et du développement durable, indique un communiqué de l’Institution législative.

Elle reflète la volonté du Parlement de consolider les relations de coopération et le dialogue politique avec les partenaires du Royaume, notamment dans l’espace européen, de manière à servir les intérêts communs et à renforcer les passerelles d’entente et de rapprochement.

Les travaux de cette 24e session ont été marqués par des débats approfondis au sein des quatre commissions de l’Assemblée parlementaire, où les participants ont abordé plusieurs questions internationales d’actualité, en particulier le renforcement des mécanismes de sécurité et de paix internationales sur fond de mutations géopolitiques accélérées, conformément aux principes d’Helsinki.

Ces réunions ont également examiné les mécanismes de préservation de l’intégrité des processus électoraux face aux menaces hybrides et aux tentatives d’ingérence extérieure, ainsi que les interactions croissantes entre géo-économie, technologie et sécurité, et les défis et opportunités qu’elles engendrent dans un contexte international en rapide mutation.

Parallèlement, la délégation marocaine a tenu des entretiens de haut niveau avec le président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, Pere Joan Pons, ainsi qu’avec son représentant spécial pour les affaires méditerranéennes, Pascal Allizard.

Cette rencontre a constitué également une occasion de saluer le Maroc en tant que partenaire fiable et stable dans la région. Les deux parties sont convenues d’élargir les perspectives de coopération bilatérale afin d’y intégrer de nouvelles questions stratégiques, tout en mettant en valeur le rôle central du Royaume en tant que véritable trait d’union entre les espaces euro-méditerranéen et africain.

Le Parlement marocain bénéficie du statut de partenaire méditerranéen pour la coopération auprès de l’OSCE.

La délégation marocaine était composée, pour la Chambre des représentants, du député Marouane Chbaatou, membre du groupe du Rassemblement National des Indépendants, et du député Khalid Hatimy, du groupe du Parti Authenticité et Modernité, pour la Chambre des conseillers, la délégation comprenait la conseillère Chaimae Zemzami, du groupe du RNI, ainsi que le conseiller Lahcen Ait Isha, du groupe du PAM.

Ont pris part à la session d’hiver de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE plusieurs délégations parlementaires représentant les États membres et les partenaires, ainsi que d’experts, de représentants diplomatiques et d’universitaires spécialisés dans les questions stratégiques inscrites à l’ordre du jour de l’Organisation.

LR/MAP