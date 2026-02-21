Al-Quds | L’Agence Bayt Mal Al-Quds Acharif organise un iftar à l’occasion du mois de Ramadan

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Agence Bayt Mal Al-Quds Acharif a organisé, vendredi soir à Al-Quds, un iftar ramadanesque, en présence du directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Cherkaoui, ainsi que de plusieurs personnalités éminentes de la ville, de références religieuses musulmanes et chrétiennes et de représentants d’institutions et d’associations civiles.

Ont notamment pris part à cet iftar le membre du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et chef du Département des affaires d’Al-Quds, Adnan Al-Husseini, le Grand Mufti d’Al-Quds et de la Palestine, Cheikh Mohammed Hussein, le président du Conseil islamique suprême, Cheikh Ikrima Sabri, son secrétaire général Hatem Abdelkader, l’archevêque grec-orthodoxe de Sebastia, Mgr Atallah Hanna, ainsi que le secrétaire général du Congrès national populaire d’Al-Quds, le général Bilal Al-Natsheh.

“Nous célébrons avec nos frères venus du Maroc, de l’Agence Bayt Mal Al-Quds Acharif, l’avènement du mois sacré de Ramadan. Chaque année, nous avons pris l’habitude de les rencontrer durant ce mois béni, lorsqu’ils viennent à Al-Quds pour apporter de l’aide aux nécessiteux”, a indiqué à cette occasion M. Adnan Al-Husseini.

Il a souligné qu’il s’agit d’”une tradition louable” que l’Agence s’emploie à perpétuer, se félicitant de la visite de la délégation marocaine à Al-Quds dans les circonstances difficiles que traverse la ville.

De son côté, le Grand Mufti d’Al-Quds a salué le rôle de l’Agence dans le soutien aux habitants de la ville dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’action sociale, notamment sur le plan humanitaire et dans l’appui aux familles démunies, soulignant que ces efforts se manifestent à travers diverses activités, aussi bien dans les regroupements bédouins et ruraux que par la distribution d’aides aux familles nécessiteuses.

Il a exprimé sa gratitude pour ces “efforts bénis dans la ville sainte et ses environs, une aide louable émanant du Maroc, Roi, gouvernement et peuple”, formant le vœu de pérenniser ce soutien en faveur des habitants d’Al-Quds.

Pour sa part, Cheikh Ikrima Sabri a salué les efforts de l’Agence, à leur tête Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Quds, pour les services fournis aux Maqdessis durant le mois sacré de Ramadan.

M. Hatem Abdelkader a également remercié l’Agence pour l’organisation de cet iftar dans la ville sainte, affirmant qu’elle “n’a ménagé aucun effort pour soutenir Al-Quds, ses habitants et ses institutions”. Il a ajouté que le mois de Ramadan constitue une occasion renouvelée de rappeler les liens historiques unissant les Marocains aux habitants d’Al-Quds, à la Palestine et à la Ville Sainte.

À l’issue de l’iftar, des coupons pour paniers alimentaires du Ramadan ont été distribués aux associations et institutions bénéficiaires des programmes de l’Agence.

L’Agence Bayt Mal Al-Quds Acharif avait lancé, depuis les villages de Nabi Samuel et Al-Judeira, au nord-ouest d’Al-Quds, sa campagne annuelle d’aide sociale. Celle-ci prévoit cette année la distribution de 5.000 paniers alimentaires comprenant 22 produits de première nécessité au profit des familles palestiniennes démunies à Al-Quds et dans les villages du gouvernorat.

Le programme comprend également la fourniture de denrées alimentaires aux cuisines caritatives et centres sociaux pour la préparation d’environ 20.000 repas d’iftar quotidiens, chauds et froids, tout au long du mois sacré, ainsi que la distribution de vêtements de l’Aïd Al-Fitr à 500 orphelins pris en charge par l’Agence. Des soirées religieuses et culturelles ainsi que des programmes de formation au profit des associations locales dans les domaines du marketing et du développement humain sont également prévus.

LR/MAP