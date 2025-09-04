Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi, prône la paix et rejette la gestion de crise face aux mesures israéliennes (Bourita)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, croit en la paix comme choix stratégique et en la nécessité de se départir de la logique de gestion de crise face aux mesures israéliennes inacceptables, a affirmé, jeudi au Caire, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

“Sous la conduite de SM le Roi, le Royaume du Maroc, partant de sa conviction profonde que la paix durable représente une option stratégique et que la logique de crise ne saurait perdurer, poursuivra son action avec un engagement sincère, à travers des démarches concrètes, en mettant à contribution sa place sur les scènes régionale et internationale, afin de réunir les conditions propices au retour à la table des négociations, comme unique voie pour mettre un terme au conflit et instaurer la sécurité et la stabilité au Proche-Orient”, a souligné M. Bourita lors de la 164e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel.

Le Maroc, conformément à la vision éclairée de SM le Roi, qui suit personnellement et en permanence l’évolution de la situation dans les territoires palestiniens, qu’il s’agisse de Gaza, de la Cisjordanie ou d’Al Qods Acharif, réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat et au retour à la table des négociations afin de mettre un terme à la guerre et de faire sortir la région de cette impasse, a ajouté le ministre.

Dans ce cadre, M. Bourita a réaffirmé l’appel du Maroc à l’ouverture de tous les points de passage pour permettre l’acheminement fluide de l’aide humanitaire et le déploiement des secours dans la bande de Gaza, ainsi qu’au lancement d’un processus global de retour des civils déplacés vers leurs lieux de résidence en toute sécurité.

Il a, de même, plaidé pour le soutien à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), à la préservation de son rôle en faveur des populations civiles et à la protection de l’ensemble des structures humanitaires relevant de l’Autorité palestinienne.

Le ministre a également réitéré la demande du Maroc en faveur d’une intervention immédiate et urgente pour mettre fin aux agressions israéliennes en Cisjordanie, en particulier la démolition des habitations et le déplacement des populations civiles vers les zones sous contrôle sécuritaire israélien, ainsi que dans Al Qods et garantir le respect des lieux saints musulmans et chrétiens conformément au statu quo en vigueur depuis 1967.

M. Bourita a rappelé, dans le même contexte, qu’en concrétisation de la solidarité constante du Maroc avec le peuple palestinien frère, SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a ordonné, il y a quelques semaines, le déploiement d’un pont aérien humanitaire vers Gaza, pour acheminer près de 300 tonnes de denrées alimentaires, de produits médicaux et de secours. Transportée par des voies inédites, cette aide directe a contribué à alléger les souffrances des Palestiniens et à les aider à faire face à cette situation humanitaire tragique, a-t-il relevé.

Et d’ajouter que Sa Majesté le Roi, en tant que Président du Comité Al-Qods, ne ménage aucun effort pour soutenir les habitants d’Al-Qods sur le plan politique et à travers l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, qui, sous la supervision directe du Souverain, poursuit son action en matière de réalisation de programmes et de projets concrets visant à conserver le statut juridique et historique de la Ville Sainte, préserver ses Lieux Saints, améliorer les conditions de vie des Maqdessis et à soutenir leur résilience et leur ancrage sur leurs terres.

Il a salué l’élan international croissant, ces dernières années, en faveur de la reconnaissance de l’État de Palestine, qui s’inscrit dans le cadre du soutien grandissant à la solution à deux États en tant que solution la plus rationnelle et réaliste, de nature à préserver les équilibres régionaux et à servir les exigences de la phase actuelle.

S’inscrivant dans cette dynamique, le Maroc, en partenariat avec le Royaume des Pays-Bas, a organisé le 20 mai 2025 à Rabat, la 5e réunion de l’Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à deux États, dont les conclusions ont constitué une contribution précieuse à la Conférence internationale de haut niveau tenue à New York, sous la coprésidence du Royaume d’Arabie Saoudite et de la France, a-t-il rappelé.

D’autre part, M. Bourita a souligné que le Maroc, sous les Hautes Orientations Royales, accorde une grande importance aux développements de la situation à la République arabe syrienne sœur, rappelant la réouverture de l’ambassade du Royaume à Damas, pour contribuer à la consolidation et au développement des relations entre les deux pays et leurs peuples frères.

A cette occasion, il a réitéré le soutien du Maroc aux frères syriens dans la gestion de la phase politique actuelle, dans un cadre de consensus interne, afin de garantir la sécurité et la stabilité, et de préserver l’unité et l’intégrité territoriale de la Syrie.

Le ministre a, par ailleurs, réaffirmé l’adhésion du Maroc, sous le leadership de SM le Roi, à toutes les nobles initiatives à même d’impulser une action arabe commune et efficace en vue de remédier aux problématiques arabes et de conférer à la région arabe la place qu’elle lui échoit dans le concert des nations, afin de relever les nouveaux défis internationaux en tant que puissance régionale oeuvrant pour la sécurité de ses États et la réalisation des aspirations de ses peuples.

La Ligue des Etats arabes étant le mécanisme adéquat pour la réalisation de ces objectifs, le Royaume du Maroc aspire à ce que des mesures concrètes soient prises pour accélérer sa réforme dans un climat empreint de compromis et de cohérence, en vue de lui permettre de s’acquitter au mieux de ses missions afin de favoriser la solidarité arabe et de répondre aux aspirations des pays arabes à la paix, à la sécurité et au progrès, a-t-il ajouté.

LR/MAP