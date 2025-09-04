Gabon | Veillée religieuse à la mosquée Hassan II de Libreville en commémoration de l’Aïd Al Mawlid

Une veillée religieuse en commémoration de l’Aïd Al Mawlid Annabaoui Acharif a été organisée, mercredi soir, par la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains à la mosquée Hassan II de Libreville.

Cette veillée religieuse, à laquelle ont pris part des Imams venus du Maroc, a été marquée par la déclamation de versets du Saint Coran et de panégyriques du Prophète Sidna Mohammed, Prière et Salut soient sur Lui.

A cette occasion, le Grand imam du Gabon, Tidjani Babagana, a prononcé un mot dans lequel il a passé en revue les grandes significations et la symbolique de la célébration de Aïd Al Mawlid Annabaoui, ainsi que les valeurs de tolérance et les principes suprêmes prônés par le prophète et la religion.

Il a souligné que l’anniversaire de Aïd Al Mawlid Annabaoui Acharif, qui a une place particulière dans les cœurs de tous les Musulmans, représente un événement important pour rappeler les grandes qualités et les vertus du sceau des prophètes, Sidna Mohammed.

Par ailleurs, le Grand imam du Gabon a fait part de sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour la haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer la communauté musulmane notamment en Afrique centrale.

A l’issue de cette veillée religieuse, des prières ont été élevées au Tout-Puissant pour préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et accorder au Souverain santé, bonheur et longue vie.

Cette cérémonie religieuse à laquelle ont pris part également des membres de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, section du Gabon, et des membres de l’Ambassade du Maroc à Libreville, s’est déroulée dans un climat de piété et de recueillement.

LR/MAP