Le Maroc, résolument engagé en faveur du développement régional et continental (Ould Errachid)

Le Royaume du Maroc, en tant qu’acteur clé dans l’espace euro-méditerranéen et du Golfe et passerelle reliant ces deux régions à l’espace économique atlantique, est profondément convaincu de l’importance du co-développement et de la solidarité régionale et continentale, a affirmé, vendredi à Marrakech, le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid.

S’exprimant à la séance d’ouverture du 3ème Forum parlementaire économique de Marrakech pour les régions euro-méditerranéenne et du Golfe, M. Ould Errachid a indiqué que c’est dans cette optique que le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, poursuit ses efforts pour contribuer activement aux dynamiques de développement multidimensionnel, à travers le lancement d’initiatives régionales visant la réalisation du développement global et le renforcement de la sécurité énergétique et alimentaire dans la région.

À cet égard, le président de la Chambre des conseillers a rappelé l’importance stratégique de l’Initiative Royale Atlantique qui vise à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, notant que le Royaume, dans le cadre de cette initiative pionnière, mettra à la disposition de ces pays ses infrastructures développées (réseaux routier et ferroviaire, ports modernes) en vue de faciliter leur intégration effective dans l’écosystème commercial mondial.

Cette Initiative, a-t-il précisé, vise à renforcer les capacités de ces pays à diversifier leurs économies et booster la valeur ajoutée locale, de manière à contribuer à la prospérité et à l’amélioration des conditions de vie d’une population de plus de 95 millions de personnes.

Ce pont logistique inédit à l’échelle régionale et internationale, reliant les pays du Sahel au port Dakhla Atlantique au Sud du Royaume, constituera une porte d’entrée à l’espace économique atlantique et s’étendra, via un réseau portuaire intégré, de l’Atlantique jusqu’à la Méditerranée et le Golfe, a noté M. Ould Errachid.

Selon lui, ce projet ambitieux représente une chance commerciale inouïe pour connecter l’Afrique aux espaces euro-méditerranéen et du Golfe, favoriser l’intégration régionale, développer les chaînes de valeur et booster les échanges commerciaux entre ces régions stratégiques.

Évoquant le projet de gazoduc atlantique africain, en cours de réalisation dans le cadre d’une étroite collaboration entre le Maroc et le Nigeria, le président de la deuxième Chambre a indiqué qu’il permettra de valoriser les ressources énergétiques du continent et de faciliter l’accès des pays d’Afrique de l’Ouest aux sources d’énergie nécessaires pour accélérer leur développement socio-économique.

Grâce aux multiples opportunités qu’il offre pour le transport du gaz naturel et, ultérieurement, de l’hydrogène vert, ce projet constitue un levier fondamental pour assurer la souveraineté énergétique dans l’espace euro-méditerranéen, a-t-il affirmé, notant qu’une fois achevé, il sera la plus longue plateforme logistique énergétique au monde, renforçant ainsi la position de l’Afrique comme fournisseur énergétique stratégique à l’échelle mondiale.

À cet égard, M. Ould Errachid a estimé que la réalisation de l’intégration économique souhaitée entre la région du Golfe et l’espace euro-méditerranéen reste tributaire de la création de circuits de production communs à même de renforcer la souveraineté industrielle des pays, notamment dans des secteurs stratégiques tels que la fabrication des semi-conducteurs, les industries spatiales, les systèmes de cybersécurité, le “cloud computing” et le stockage de données massives, ainsi que les industries liées aux nouvelles énergies et leurs moyens de stockage et de transport.

Le président de la Chambre des conseillers a insisté, par ailleurs, sur l’importance de l’investissement dans le capital humain et l’amélioration des mécanismes de financement commun, qui constituent deux piliers fondamentaux de ce processus.

Pour ce faire, il a plaidé pour l’interconnexion entre les marchés nationaux des capitaux, la création de banques et de fonds d’investissement régionaux soutenant cette vision et le renforcement de la coopération entre les établissements universitaires et les laboratoires de recherche scientifique, outre le développement de mécanismes innovants pour l’échange des bonnes pratiques.

Les parlements ont un rôle central à jouer dans le plaidoyer pour la réalisation de ces objectifs et l’élaboration de législations adaptées, à même de faciliter les processus d’intégration, de coopération et de partenariat, a conclu M. Ould Errachid.

Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 3ème Forum parlementaire économique de Marrakech pour les régions euro-méditerranéenne et du Golfe, initié par la Chambre des conseillers et l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée, vise à explorer les principaux défis et opportunités auxquels est confrontée l’économie mondiale, en particulier dans les régions euro-méditerranéenne et du Golfe, avec un accent particulier sur l’action législative et le rôle des parlementaires dans la mise en œuvre du changement escompté.

LR/MAP