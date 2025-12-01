Le Maroc réélu au Conseil de l’Organisation maritime internationale (OMI)

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc a été réélu au Conseil de l’Organisation maritime internationale (OMI) pour la période 2026-27, à l’occasion des travaux de la 34eme session de l’Assemblée de l’OMI, qui se tiennent actuellement à Londres.

Candidat à l’un des 20 sièges de la Catégorie C du Conseil de l’OMI, le Maroc a pu réunir l’appui de la majorité des États membres de l’Organisation pour accéder à son 17eme mandat au sein du Conseil, grâce à la mobilisation de l’ensemble de l’appareil diplomatique du Royaume, en coordination étroite avec le ministère du Transport et de la Logistique.

Le Maroc a été représenté lors des travaux de la 34e Assemblée de l’OMI, consacré à l’examen des perspectives d’avenir du secteur maritime, par une forte délégation, conduite par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et comprenant notamment l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui.

La délégation marocaine lors de ce rendez-vous mondial est composée de hauts responsables du ministère du Transport et de la Logistique, du ministère de l’Équipement et de l’Eau, du Secrétariat d’État chargé de la Pêche Maritime, l’Agence nationale des ports et l’autorité portuaire de Tanger-Med.

En marge de l’assemblée de l’OMI, M. Kayouh a tenu plusieurs réunions avec les délégations de pays frères et amis, axées sur les moyens de renforcer les relations de coopération entre le Maroc et leurs pays dans les domaines maritime et du transport. Plusieurs mémorandums d’entente ont été signés à cette occasion notamment avec l’Arabie saoudite, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

