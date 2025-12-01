Baisse de 22% des cas d’infection par le VIH/SIDA durant la dernière décennie (Tahraoui)

Partager Facebook

Le Maroc a enregistré une baisse significative de 22% des cas d’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH/SIDA) durant les dix dernières années, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui.

Dans son allocution lors d’une rencontre organisée à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le Sida, placée cette année sous le thème “Réduction des risques, méthadone et appui psycho-social : une combinaison gagnante”, M. Tahraoui a relevé que le nombre de décès dus à cette maladie a été réduit de 55 %. “Ces résultats sont le fruit d’un engagement collectif grâce auquel le Royaume est aujourd’hui reconnu comme un modèle dans la région MENA”, a-t-il dit.

Le Maroc a réussi à atteindre deux des objectifs mondiaux fixés pour l’élimination du VIH/SIDA, à savoir atteindre un taux de 95% des personnes séropositives sous traitement antirétroviral et un taux de 95% des patients sous traitement ayant une charge virale supprimée, a relevé le ministre.

Intervenant à cette occasion, Bouchra Taoufik, directrice de la promotion des droits de l’Homme au Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), a exprimé la disposition du Conseil à travailler de concert avec divers partenaires afin de soutenir toutes les initiatives visant à promouvoir la prévention, lutter contre la stigmatisation, développer la prise en charge médicale et élargir les programmes de soutien psychosocial.

De son côté, Zoubida Bouayad, présidente du Comité de coordination du Maroc pour la lutte contre le SIDA et la Tuberculose, a souligné l’importance de travailler au sein du milieu scolaire et universitaire pour éduquer et protéger les jeunes contre les comportements à risque.

Laura Bill, coordinatrice résidente par intérim du Système des Nations Unies pour le Développement au Maroc, a noté quant à elle que le Royaume est le seul pays de la région MENA à inclure le traitement à la méthadone dans ses programmes de lutte contre le VIH/SIDA.

Selon Mme Bill, le Plan Stratégique National Intégré de lutte contre le Sida, les Hépatites Virales et les IST au Maroc 2024-2030 “renforce l’engagement du Système des Nations Unies pour le Développement au Maroc à améliorer l’accès au traitement, à consolider la dimension des droits de l’Homme dans le domaine de la santé et à lutter contre toutes les formes de discrimination et de stigmatisation”.

La commémoration de cette journée s’inscrit dans le cadre de l’engagement constant du Maroc à poursuivre les efforts nationaux visant à atteindre les objectifs “95-95-95” recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé et à mettre en œuvre la Stratégie Nationale des Droits de l’Homme relative au VIH/SIDA, à la tuberculose et à l’hépatite virale couvrant la période 2024-2030, élaborée en partenariat avec le CNDH.

LR/MAP