Le PNUD Maroc soutient les PME marocaines dans l’investissement vert et inclusif

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Maroc a organisé, mardi à Rabat, une journée dédiée à l’investissement vert et inclusif dans le cadre du Projet d’Accélération de la Croissance Verte et de Création d’Emplois (Green Growth and Jobs Accelerator Project – GGJAP) visant à accompagner 21 petites et moyennes entreprises (PME) innovantes lauréates de la deuxième cohorte du programme.

Mis en œuvre par le PNUD Maroc avec le soutien de son Bureau régional pour les États arabes, du Gouvernement du Danemark et du Bureau de représentation nordique du PNUD, le GGJAP vise à accompagner 200 entreprises marocaines sur la période 2023-2027, avec la création de 1.000 emplois directs et 2.500 emplois indirects.

S’exprimant à cette occasion, la représentante résidente du PNUD au Maroc, Ilaria Carnevali, a souligné que cette journée symbolise “une étape cruciale dans notre engagement commun en faveur d’un développement économique durable et inclusif”.

Elle a précisé, dans ce sens, que le programme ambitionne “d’accompagner les entreprises marocaines sur le chemin d’une économie plus durable, plus inclusive et plus résiliente, tout en stimulant la création d’emplois décents”.

Mme Carnevali a mis l’accent sur l’intérêt croissant pour des modèles économiques capables de concilier rentabilité, durabilité et création d’emplois verts.

“Cette journée se veut un espace de dialogue et de synergies, créant un pont entre les entreprises participantes et les investisseurs, constituant ainsi un véritable levier de transformation au service des Objectifs de Développement Durable”, a-t-elle dit.

De son côté, le chef de division de la coopération internationale et des Partenariats au ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques, Abdelmajid Nadiri, a affirmé que le développement des PME constitue une priorité transversale des politiques publiques nationales, renforcée par l’entrée en vigueur de la nouvelle charte de l’investissement.

Cette charte “marque une inflexion majeure dans notre manière d’appréhender l’investissement, en plaçant notamment au centre de nos efforts les Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises marocaines (TPME), porteuses d’innovation, d’ancrage territorial et de croissance inclusive”, a-t-il ajouté.

Dans ce sillage, M. Nadiri a indiqué que l’adoption récente du décret relatif à la mise en œuvre du système de soutien spécifique destiné aux TPME représente une avancée concrète dans l’opérationnalisation des dispositifs d’appui.

Il a souligné que des initiatives comme ce programme contribuent à structurer un écosystème entrepreneurial vert en favorisant les synergies entre les porteurs de solutions durables et les acteurs du financement.

Le GGJAP a déjà accompagné, depuis son lancement en 2024, 45 PME vertes marocaines dans leur transition vers une économie plus durable, plus inclusive et plus résiliente.

Actives dans des secteurs clés tels que l’agritech, la mobilité durable, la gestion des déchets ou encore l’économie circulaire, ces entreprises incarnent une nouvelle dynamique entrepreneuriale.

Près de 49% d’entre elles sont dirigées par des femmes, illustrant la volonté du projet de promouvoir une croissance équitable, porteuse d’emplois décents et de solutions innovantes au service du développement durable.

Dans un contexte mondial marqué par une triple crise alimentaire, énergétique et sanitaire, le PNUD Maroc réaffirme son engagement à soutenir l’écosystème entrepreneurial vert, en facilitant l’accès à l’innovation, au financement et à l’accompagnement stratégique.

À travers le Green Growth and Jobs Accelerator Project, le PNUD entend continuer à promouvoir des solutions locales aux défis globaux et faire émerger une nouvelle génération d’entreprises marocaines capables de conjuguer impact environnemental, inclusion sociale et performance économique.

LR/MAP