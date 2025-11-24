Le Maroc et les Pays-Bas renforcent leur coopération dans le domaine du transport maritime

Le Maroc et les Pays-Bas ont signé, lundi à Londres, un mémorandum d’entente visant à renforcer leur coopération dans le domaine du transport maritime.

Ce mémorandum a été signé par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et le ministre néerlandais des Infrastructures et de la Gestion de l’Eau, Robert Tieman, en marge de la 34e Assemblée de l’Organisation maritime internationale (OMI), qui se tient actuellement dans la capitale britannique.

Il vise la reconnaissance bilatérale des certificats d’aptitude des personnels navigants, conformément à la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).

Il a également pour objectif de favoriser la mobilité des marins et garantir le respect des normes internationales en matière de formation et de certification, conformément à la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).

Ce mémorandum d’entente traduit l’engagement des deux parties à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour l’application effective de la Convention STCW, contribuant ainsi à la sécurité maritime, à la qualité des compétences des personnels navigants et à la compétitivité des flottes.

Il témoigne aussi de la détermination du Maroc et des Pays-Bas à renforcer la coopération technique et réglementaire, à promouvoir les échanges maritimes et à soutenir le développement durable du secteur.

S’exprimant à cette occasion, M. Tieman a indiqué que ce mémorandum d’entente permettra aux deux parties de reconnaître les certificats des marins des navires néerlandais et marocains et facilitera le recrutement de personnel hautement qualifié dans ce domaine.

Le ministre néerlandais, qui s’est félicité de la signature de cet accord, a souligné qu’il s’agit d’un moment important pour les deux pays, dans un contexte mondial qui requiert davantage de coopération.

Pour sa part, M. Kayouh a estimé que ce mémorandum d’entente ouvre la voie pour une coopération plus approfondie avec les Pays-Bas, une ancienne nation maritime avec une grande expérience en la matière.

LR/MAP