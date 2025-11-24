Cybersécurité | Les pays arabes unissent leurs forces à Doha face aux menaces numériques

Partager Facebook

La capitale qatarie Doha a abrité, samedi, la première édition de l’exercice cybernétique arabe, dans le cadre d’une orientation stratégique arabe visant à renforcer le système commun de cybersécurité et à faire face aux menaces numériques transfrontalières.

Cet exercice, auquel ont pris part 21 pays arabes et le Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de la cybersécurité, tend à consolider la coopération entre les pays arabes dans ce domaine et à promouvoir l’action collective et l’échange d’expériences, afin de renforcer la prévention cybernétique ainsi que la sécurité et la stabilité numériques au niveau de la région.

A cette occasion, le Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de la cybersécurité a souligné l’importance de cet exercice pour le renforcement de la coopération arabe et l’échange d’expertises dans le domaine de la cybersécurité, en tant qu’étape stratégique destinée à développer le système de cybersécurité dans la région.

S’exprimant à l’ouverture de cet exercice, le directeur général de l’Agence qatarie de cybersécurité, Ahmed Mohamed Al Hamadi, a affirmé que “la nature des menaces transfrontalières ciblant l’ensemble de l’infrastructure numérique de la région a donné lieu à une nouvelle réalité sécuritaire qui requiert une préparation qualitative et une prise de conscience anticipative”.

Le scénario établi cette année par l’Agence qatarie de cybersécurité “a été soigneusement élaboré, de manière à tenir compte des spécificités des systèmes de fonctionnement au sein des institutions et centres nationaux de cybersécurité de chaque pays”, a-t-il relevé.

Cet exercice a été tenu en marge de la 12e édition de la manœuvre cybernétique qatarie, organisée à Doha sous le thème “Attaques transfrontalières”, avec la participation de plusieurs organismes et institutions locales, sous forme d’un exercice “simulant les défis réels auxquels sont confrontées les infrastructures numériques vitales”.

