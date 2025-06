Le Royaume Uni salue le leadership de SM le Roi dans le renforcement des relations bilatérales maroco-britanniques

Partager Facebook

Le Royaume Uni salue le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le renforcement des relations bilatérales maroco-britanniques, la promotion de la stabilité régionale et la dynamique de développement national.

Cette position a été exprimée dans un Communiqué conjoint signé, dimanche à Rabat, à l’issue de la rencontre entre M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et le Secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement, David Lammy.

“Leurs Majestés le Roi Mohammed VI et le Roi Charles III continuent d’ancrer les liens maroco-britanniques”, souligne le document, ajoutant que “leur leadership a constamment favorisé la stabilité et l’engagement de haut niveau nécessaires à l’élaboration d’un partenariat stratégique ambitieux et tourné vers l’avenir”.

A l’échelle régionale, le Royaume Uni a loué “les Initiatives lancées par Sa Majesté le Roi en faveur de la paix, de la stabilité et du développement socio-économique en Afrique, notamment le Processus des États africains atlantiques et l’Initiative Royale internationale pour faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique”, reconnaissant, ainsi, le choix éclairé du Souverain de faire du développement du continent africain une priorité stratégique, en misant sur une coopération pragmatique et solidaire.

S’agissant de l’engagement constant de Sa Majesté le Roi en faveur de la question palestinienne, le Royaume Uni s’est félicité du “rôle essentiel joué par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en tant que Président du Comité Al-Qods”.

Par ailleurs, “le Royaume Uni salue et soutient les réformes majeures lancées par le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, poursuit le Communiqué conjoint.

LR/MAP