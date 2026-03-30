Les ministres arabes des AE saluent le rôle du Comité Al Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI

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Le Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, réuni dimanche au titre de sa 165e session ordinaire, a salué dans sa déclaration le rôle important joué par la Comité Al Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assite, dans la protection de la Ville Sainte, soulignant les efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité, pour soutenir la résistance des Maqdessis sur leur terre.

Cette déclaration s’inscrit dans le cadre d’une position arabe unifiée face aux évolutions rapides que connait la question palestinienne, particulièrement la situation en Cisjordanie, confrontée à une campagne d’annexion accélérée des terres des habitants palestiniens, ainsi qu’à des violations et provocations à leur encontre..

Les ministres arabes des Affaires étrangères relèvent également que l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, continue de renforcer sa présence sur le terrain à Al Qods, en mettant en œuvre des programmes et des projets spécifiques visant à soutenir la résilience des Maqdessis dans divers secteurs vitaux.

Grâce à cette Haute Sollicitude Royale, l’Agence a pu étendre ses interventions aux domaines du logement, de la santé, de l’éducation et de la protection sociale, tout en apportant son accompagnement à la préservation des monuments historiques et culturels de la Ville Sainte.

Ces réalisations témoignent de l’engagement indéfectible du Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à défendre la question d’Al Qods et de la mosquée Al-Aqsa, ainsi qu’à renforcer la résilience des Maqdessis face à tous les complots visant à effacer l’identité arabe et islamique de la Ville Sainte.

LR/MAP