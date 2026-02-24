Le CIDC appelle à renforcer le commerce intra-OCI et le soutien aux PME

La DG du CIDC appelle à renforcer le commerce intra-OCI et le soutien aux PME

La directrice générale du Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), Latifa Elbouabdellaoui, a appelé, mardi à Rabat, à renforcer le commerce intra-OCI (Organisation de la Coopération Islamique) et le tissu économique de l’espace islamique en misant sur l’innovation, la digitalisation et le développement des petites et moyennes entreprises (PME).

“Malgré une croissance mondiale limitée, le volume de notre commerce intra-OCI a dépassé les 1.000 milliards de dollars, représentant environ 20,4% du commerce extérieur global de l’organisation. Nous devons aujourd’hui tirer parti de la nouvelle carte des chaînes de valeur mondiales pour atteindre notre objectif cible de 25%”, a dit Mme Elbouabdellaoui lors de la 24ème réunion des Conseillers économiques auprès des Ambassades des Etats membres de l’OCI accréditées au Maroc.

Elle a mis en exergue l’importance d’une intégration économique régionale effective, soulignant que cet effort passe inéluctablement par l’accompagnement des PME, avec un accent particulier sur l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes, ainsi que par le déploiement de solutions numériques telles que les nouvelles plateformes B2B (Business to Business) pour faciliter la conclusion de partenariats.

Dans ce sens, Mme Elbouabdellaoui a réitéré l’engagement du Centre à œuvre en étroite collaboration avec les Etats membres et des partenaires internationaux de premier plan, tels que le Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), faisant part de sa confiance dans le rôle de cette concertation pour relever les défis liés à la sécurité alimentaire et à l’amélioration du climat des affaires.

De son côté, le directeur des Relations commerciales internationales au ministère de l’Industrie et du Commerce, Youssef Zahoui, a indiqué que cette réunion intervient dans une conjoncture internationale complexe nécessitant une diplomatie économique forte pour bâtir des partenariats plus équilibrés et durables au sein de l’espace islamique.

“Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait de la coopération Sud-Sud un choix stratégique. En témoigne, l’évolution remarquable de nos échanges avec les pays frères de l’OCI, dont le volume est passé de 9,5 milliards de dollars en 2020 à 18 milliards de dollars en 2024”, a-t-il poursuivi, mettant en avant le rôle du Royaume dans le co-développement régional.

M. Zahoui a préconisé de dépasser la logique de concertation pour s’inscrire pleinement dans une dynamique d’action, rappelant que l’objectif était d’élaborer et de mettre en œuvre des projets concrets dans des secteurs stratégiques tels que l’industrie, la sécurité alimentaire, la transition numérique et les énergies renouvelables.

Organisée annuellement par le CIDC, cette réunion a été l’occasion d’échanger avec les Conseillers économiques des Ambassades des pays de l’OCI à Rabat sur les activités et programmes du Centre pour l’année 2026, ainsi que pour proposer des activités conjointes pour l’année à venir.

Les discussions ont ainsi porté sur les récents développements du commerce international, les perspectives du commerce intra-OCI et les activités programmées par le CIDC.

LR/MAP