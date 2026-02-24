Ford MENA | Un bilan exceptionnel avec une croissance de 10% en 2025

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ford Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA – Middle East and North Africa) a signé sa meilleure année depuis une décennie avec une croissance de 10% en 2025.

“Ford a clôturé l’année 2025 sur un net regain d’élan au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Un dynamisme qui s’est traduit par une hausse de 10% des ventes pour la marque au niveau régional, qui signe ainsi sa meilleure performance en dix ans et cumule trois années consécutives de croissance à deux chiffres”, indique un communiqué de l’entreprise.

Cette trajectoire a été tirée par la vitalité des marchés phares de Ford et par une stratégie recentrée sur les modèles les plus demandés et une expérience client revue en profondeur, explique la même source.

S’exprimant sur ces réalisations, Ravi Ravichandran, président de Ford Moyen-Orient et Afrique du Nord, n’a pas manqué de souligner le caractère structurant d’une telle dynamique.

“2025 a été une année particulièrement prolifique pour Ford dans la région MENA. Derrière cette vigueur, la puissance de notre gamme et l’engagement de nos partenaires distributeurs. Nous avons progressé en restant concentrés sur ce qui compte le plus; renforcer davantage la confiance de nos clients et les accompagner tout au long de leur parcours. En 2026, nous comptons poursuivre sur ce sillage à travers le lancement de nouveaux modèles et une présence renforcée dans le sport automobile”, a dit M. Ravichandran, cité dans le communiqué.

Les chiffres confirment cette montée en puissance régionale; l’Arabie saoudite a enregistré une progression de 11,7% sur un an, les Émirats arabes unis ont avancé de 11,1%, tandis que le Koweït a affiché une croissance de 8%. Trois marchés au sein desquels le Territory, la Taurus et l’Everest se sont imposés comme de véritables locomotives pour la marque en 2025.

L’année a également marqué une étape importante pour les services connectés de Ford. Aux Émirats, les nouvelles applications Ford et Lincoln ont été déployées pour offrir aux conducteurs une interface unifiée qui leur permet de mieux interagir avec leur véhicule. Cette expérience, pensée pour être encore plus intuitive, a été étendue début 2026 à l’Arabie saoudite avec le lancement de la nouvelle application Ford.

Le constructeur a, par ailleurs, renforcé son approche centrée autour du client. Les distributeurs Al Jazirah Vehicles Agencies Co. Ltd., Al Tayer Motors et Alghanim ont rejoint Almana Motors Company et Almoayyed Motors en obtenant la certification Ford Guest Experience (FGE), qui vise à harmoniser et à rehausser les standards du parcours client, de la vente à l’après-vente.

Côté produit, la marque a enrichi son offre afin de mieux répondre aux besoins des particuliers comme à ceux des professionnels. Parmi les nouveaux modèles dévoilés figurent le nouvel opus du Ford Expedition, mais aussi la Mustang Mach-E 100% électrique, le Lincoln Navigator revisité et le Territory renouvelé.

En 2025, Ford a également présenté le nouveau Ford Transit, l’Everest V6, et a levé le voile sur sa nouvelle identité mondiale “Ready Set Ford”, pensée pour incarner une marque encore plus plus ambitieuse et plus proche des attentes de ses clients.

L’année 2026 s’est ouverte avec l’arrivée de la nouvelle Taurus, symbole d’un renouvellement de gamme qui ne manquera pas de s’intensifier au fil des mois. Le Ford Everest V6 fera également ses débuts en 2026, avec une version réservée au Moyen-Orient et qui sera dotée d’un moteur 2.7L V6 EcoBoost pensé pour offrir davantage de puissance et de polyvalence dans les conditions de conduite même extrêmes.

Le constructeur lancera également le nouveau Transit, une nouvelle déclinaison du Ranger, le Territory Platinum, ainsi qu’une gamme Lincoln qui sera entièrement revue et qui comprendra les nouveaux Nautilus et Corsair, auxquels s’ajoutera la “Presidential”, une édition spéciale du Navigator. Ces lancements, issus de différents sites de production répartis entre les États-Unis, la Chine, la Thaïlande et l’Afrique du Sud, viendront étoffer un portefeuille régional déjà très solide.

La dynamique de Ford dans la région repose aussi sur des investissements massifs. Aux Émirats, l’ouverture d’un nouveau centre de distribution de pièces détachées a permis de considérablement améliorer la disponibilité des pièces et la réactivité des services après-vente.

En parallèle, la réorganisation interne a permis à l’Afrique du Nord de réintégrer l’ensemble régional, tandis que l’Arabie saoudite est devenue un véritable hub stratégique pour le Levant et le Maghreb.

Dans ce cadre, Ford a renforcé son bureau de Riyad et nommé de nouveaux cadres dirigeants afin de consolider davantage sa présence dans le Royaume.

L’année 2026 marque aussi le retour de Ford en Formule 1 aux côtés d’Oracle Red Bull Racing, un partenariat qui renforce la visibilité internationale de la marque et d’accompagner fortement la passion pour le sport automobile au sein d’une région clé qui accueillera quatre Grands Prix cette année.

Dans la foulée, Ford Racing a signé un Rallye Dakar 2026 remarqué en Arabie saoudite, décrochant un double podium et six victoires d’étape, confirmant ainsi les performances extraordinaires du Ford Raptor T1+ dans l’épreuve tout-terrain la plus exigeante au monde.

La marque sera aussi présente en Championnat du monde d’endurance FIA (FIA WEC), dont deux manches importantes se tiendront dans la région, au Qatar et à Bahreïn.

LR/MAP